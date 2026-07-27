Las críticas hacia PlayStation han aumentado drásticamente desde que anunció el fin del formato físico en sus consolas. La medida entrará en vigor hasta enero de 2028, y los jugadores están dispuestos a protestar en cada una de las publicaciones que Sony hace en sus redes sociales.

Un anuncio reciente de Sony Electronics, división especializada en tecnología de consumo, indignó a los jugadores de PlayStation y provocó otra oleada de críticas hacia la compañía por la desaparición de los videojuegos en disco. Esto debido a que un nuevo producto de la empresa incentivará el uso del formato físico en otra industria, mientras sus planes para eliminarlo en los videojuegos continúa sin cambios.

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Jugadores de PlayStation arremeten contra Sony por apoyar el formato físico en otra industria

Como seguramente ya sabes, los videojuegos son sólo una parte del negocio global de Sony. Durante décadas, la compañía ha sido uno de los pilares de la industria musical y, pese a sus altibajos en dicho mercado, no ha dejado de lanzar nuevos productos y dispositivos para los melómanos.

En días recientes, Sony Electronics promocionó su PS-LX3BT, un tocadiscos con tecnología inalámbrica, dirigido a los amantes de la música que coleccionan vinilos. A pesar del dominio del formato digital y los servicios de suscripción, millones de personas aún disfrutan la música en formato físico, y los vinilos se han convertido en uno de los artículos de colección más populares tras su resurgimiento.

El anuncio causó indignación entre los fans de PlayStation por obvias razones: mientras Sony sigue respaldando el formato físico en la música, acabará con él en los videojuegos. Para muchos, resulta irónico que la compañía promocione un tocadiscos, justo en medio de una de sus polémicas más grandes.

Como era de esperarse, su publicación en X sobre su tocadiscos está lleno de críticas por parte de los jugadores. Todos recalcan que la desaparición del formato físico en los videojuegos es un error. Otros criticaron a Sony por apoyarlo en un mercado de nicho como los vinilos y quererlo borrarlo del mapa de una industria como los videojuegos, que es más grande.

Rediscover the warmth, detail, and ritual of vinyl with the LX3 Turntable. Drop the needle, press play, and enjoy music the way it was meant to be heard. Time to upgrade: https://t.co/kkSP2R2eKj pic.twitter.com/HESluTGSgw — Sony Electronics (@SonyElectronics) July 26, 2026

“Ven cómo el vinilo ha regresado con fuerza y se vende como pan caliente, y van y eliminan el formato físico de los videojuegos. ¡Hipócritas!“, afirmó un jugador molesto.

“¿Celebrar el vinilo y los cómics pero deshacerse de los discos de videojuegos? Es como una especie de broma enferma. ¿Sabes que los gamers que compran discos físicos, al igual que los entusiastas del vinilo, compran un montón de ellos? Basura anticonsumidor", añadió otra persona.

Jugadores de PlayStation protestaron una vez más contra el fin del formato físico en los videojuegos

Jugadores preparan boicot para presionar a PlayStation

Los fanáticos de PlayStation aprovecharon la publicación de Sony para recordar que están en medio de una campaña para frenar la desaparición del formato físico. Usaron los hashtags #NoDiscNoBuy, #BoycottPlaystation y #BoycottSony para recordarle a la comunidad que preparan un “apagón” para presionar a la empresa.

Por si no te enteraste, los jugadores planean no usar sus consolas de PlayStation del 23 al 30 de agosto. Durante estos días, tampoco iniciarán sesión en sus cuentas de PS Network ni comprará nuevo contenido en la PS Store.

Como imaginas, la meta es perjudicar las finanzas de Sony, mandar un mensaje claro y hacer que dé marcha atrás a sus planes antes de enero de 2028. Sin embargo, expertos opinan que la compañía no cambiará de opinión y que el formato físico tiene los días contados.

La comunidad de PlayStation planea un "apagón" de una semana como protesta

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