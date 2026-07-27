XBOX y Ubisoft nos sorprendieron esta mañana con un anuncio inesperado. Por medio de un comunicado, las compañías revelaron una nueva alianza que beneficiará a muchos jugadores. Lo mejor de todo es que los frutos de este acuerdo estarán disponibles a partir de hoy para miles de fanáticos de los videojuegos.

Durante años, las empresas han colaborado en todo tipo de iniciativas, que incluyen novedades para XBOX Game Pass, grandes lanzamientos, promociones y más proyectos para consentir a los jugadores. Ahora, XBOX y Ubisoft trabajarán de nuevo juntos para hacer realidad 2 atractivos beneficios que estarán disponibles para los usuarios de sus ecosistemas.

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XBOX y Ubisoft consienten a sus jugadores con varias sorpresas

XBOX y Ubisoft quieren llevar su alianza más allá de los servicios de suscripción y los juegos para consolas. Por ello, anunciaron que trabajan en conjunto para darle varias sorpresas a quienes disfrutan sus títulos en PC. Por medio de XBOX Wire, revelaron 2 de los nuevos beneficios que estarán disponibles a partir de hoy para los jugadores de computadoras.

Para empezar, más contenido de Ubisoft estará disponible en la aplicación de XBOX para PC. Gracias a esto, los amantes del PC gaming podrán añadir a su colección ediciones premium y más DLC de aclamados títulos de la desarrolladora francesa. De esta forma, los fans de Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew, Prince of Persia y Watch Dogs tendrán acceso a más contenido.

El anuncio más importante también beneficiará a muchos jugadores, les permitirá ahorrar y conseguir muchos juegos gratis si son fans de Ubisoft. A partir de hoy, los jugadores que tengan una copia digital de ciertos juegos de Ubisoft en sus consolas XBOX, tendrán acceso a la versión de PC sin costo adicional. Los títulos se podrán disfrutar en computadoras por medio de Ubisoft Connect.

Esto también implica que al comprar un juego de Ubisoft en el ecosistema de XBOX, los jugadores recibirán la versión para consolas y la de PC sin costo extra. Quienes ya tienen las licencias de los juegos en sus consolas, podrán ver los títulos en su colección de PC de forma gradual, entre entre el 21 de julio y el 4 de agosto. Los títulos compatibles son los siguientes:

Comprar juegos de Ubisoft en XBOX te dará sin costo su respectiva versión para PC

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Valhalla

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

Prince of Persia: The Lost Crown

Riders Republic

Skull and Bones

The Crew 2

The Crew Motorfest

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Watch Dogs Legion

El acuerdo de XBOX y Ubisoft llegó con algunas restricciones

Hay un par de anotaciones importantes que hacer antes de que los jugadores aprovechen los beneficios de esta nueva alianza. La más importante es que tener dichos juegos de Ubisoft en PC no dará acceso a su respectiva versión para consolas. Sólo se puede reclamar gratis la versión para computadoras, no la de consolas.

Por otro lado, los jugadores no pueden recuperar los objetos consumibles ni las monedas virtuales de cada juego al reclamarlos en PC, pues no se pueden transferir de la versión para consolas.

“Las monedas y los consumibles están excluidos de esta oferta. Sin embargo, en algunos juegos compatibles con la progresión cruzada, los usuarios encontrarán todo el contenido de la versión de XBOX en la versión para PC”, explicó Ubisoft.

Nueva alianza entre XBOX y Ubisoft beneficiará a los usuarios de PC

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