¿No puedes iniciar sesión ni jugar en tu XBOX? Toma en cuenta que no estás solo. Desde hace unas horas, algunos servicios de la marca presenta intermitencias y problemas, así que es normal que no puedas iniciar tus juegos, entrar a tu cuenta y sea un dolor de cabeza descargar contenido.

La semana pasada, la PlayStation Network registró una caída similar a nivel mundial y afectó a millones de usuarios de PS5 y PS4. Ahora, los afectados son los usuarios de XBOX Series X|S, XBOX One e, incluso, los de XBOX 360.

De nueva cuenta, este tipo de fallas a nivel mundial demuestran los inconvenientes del futuro digital que las grandes compañías de la industria buscan. Por ello, los jugadores volvieron a protestar contra la desaparición del formato físico y la dependencia a una conexión para poder acceder al contenido por el que ya pagaron.

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XBOX se cae y jugadores pierden acceso a su librería de juegos

Los problemas con los servicios de XBOX iniciaron ayer por la noche, aproximadamente a las 10:00 PM, hora de la Ciudad de México. Desde entonces, algunos servicios de la compañía han registrado intermitencias o directamente no funcionan, lo que obviamente afecta la experiencia de millones de personas en todo el mundo.

De acuerdo con la página oficial de soporte de XBOX, hay interrupciones graves en los servicios para iniciar sesión, así que es normal si tu cuenta no funciona correctamente en tu consola. Asimismo, la compañía reporta problemas con su tienda, así que es probable que no puedas encontrar el contenido que buscas o que las descargas funcionen de manera incorrecta.

Por otro lado, tal vez no tengas acceso a tu colección digital de juegos o no puedas iniciar ninguno de tus títulos. La falla afecta incluso a los títulos físicos en disco, pues los servidores de XBOX no pueden hacer la verificación de licencias necesaria para ejecutarlos.

Por si fuera poco, los juegos retrocompatibles tampoco funcionan correctamente, así que deberás tener paciencia y esperar para poder jugar sin inconvenientes. Además, hay intermitencias en los servicios relacionados con aplicaciones de XBOX.

Actualmente, ni XBOX Game Pass ni XBOX Cloud Gaming tienen problemas, pero existe una posibilidad de que presenten uno que otro inconveniente por todos los fallos que hay en el resto del ecosistema de la marca.

Varios servicios de XBOX presentan fallas desde primera hora de la mañana

Un recordatorio más de los peligros de un futuro totalmente digital

Microsoft ya confirmó que trabaja a marchas forzadas para solucionar todos los problemas que afectan a XBOX. Mientras tanto, lo más probable es que no puedas ejecutar tus juegos ni en Series X|S, One ni 360. Ante el incidente, los jugadores volvieron a protestar contra el dominio del formato digital y la dependencia de una conexión para disfrutar su contenido.

La caída de los servicios dejó prácticamente sin juegos a los usuarios de dichas consolas, pues incluso es imposible iniciar los títulos físicos en disco. La comunidad no quiere depender de servidores e infraestructuras que, al fallar, les arrebatan el acceso a todo el contenido por el que pagaron.

En redes sociales como X, los jugadores criticaron a XBOX y PlayStation debido a que no dan garantías ni siquiera sobre el funcionamiento de sus ecosistemas.

Jugadores volvieron a criticar el fin del formato físico y la dependencia a una conexión para poder jugar

“Ninguno de mis juegos digitales funciona. El futuro sin juegos físicos se ve bastante sombrío” y “Sí, no puedo iniciar nada, estamos perdidos, bienvenidos a la era digital”, son comentarios de la comunidad que resumen bastante bien la preocupación de miles de jugadores.

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