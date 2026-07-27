En una era en la que los precios de los videojuegos son más elevados que nunca, iniciativas como XBOX Game Pass y PlayStation Plus ganaron más relevancia. Los suscriptores del servicio de Sony estarán contentos de saber que la alineación gratuita de agosto estará compuesta por un nuevo estreno de día 1.

Eso quiere decir que el videojuego en cuestión se incorporará a la lista mensual en el momento exacto en el que esté disponible por primera vez en tiendas, lo que permitirá a los jugadores con una membresía activa descargarlo sin costo adicional. Y sí, ese “regalo” se suma a otros títulos que se anunciarán muy pronto.

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Confirman el primer juego gratuito de PS Plus Essential de agosto de 2026

XBOX Game Pass se caracteriza por sus estrenos de día 1, mientras que PlayStation Plus es mucho más reservado al respecto. Dicho esto, el servicio de Sony no es completamente ajeno a ese tipo de propuestas, pues en algunas ocasiones les da la bienvenida a títulos que llegan al instante a su librería.

De hecho, Christian Svensson, vicepresidente de proyectos de contenido de terceros e iniciativas estratégicas en Sony Interactive Entertainment, reveló a mediados de mayo que la intención del equipo es ofrecer entre 4 y 6 juegos de estreno a través del programa de paga.

En aquel momento, el directivo de la compañía enfatizó que, en su mayoría, los jugadores deberían esperar títulos independientes y demás propuestas de terceros. Y sí, el primer videojuego gratuito de agosto de 2026 entra en esa categoría.

Hablamos de Big Walk, el multijugador cooperativo desarrollado por el estudio indie House House y distribuido por Panic. Se trata del más reciente proyecto de los creadores del divertidísimo Untitled Goose Game, así que una vez más es una propuesta con tintes de humor.

Fue durante el State of Play de febrero de 2026 cuando Sony confirmó que este título sería un estreno de día 1 y que estaría disponible como un regalo mensual a través de PS Plus Essential, pero en aquel entonces no se dio a conocer una posible ventana de lanzamiento.

Eso cambió hace poco, pues durante el Nintendo Direct de junio se reveló oficialmente que Big Walk estará disponible para PS5, Nintendo Switch 2 y PC a partir del 4 de agosto. A menos que haya un cambio de último minuto, eso significa que el juego también se unirá a la alineación de juegos gratuitos del servicio de suscripción del próximo mes.

En ese caso, el videojuego de House House es el primer título confirmado para PS Plus Essential en agosto. Se desconoce por cuáles serán las propuestas que completarán la lista, pero Sony hará el anuncio formal el miércoles 29 de julio. Se espera la incorporación de al menos una experiencia AAA, pero sólo el tiempo lo dirá.

Big Walk es un estreno de día 1 y llegará a PS Plus en agosto de 2026

¿De qué trata Big Walk?

Aunque muchos jugadores pagan su membresía de PlayStation Plus, siempre están atentos para descubrir si vale la pena descargar alguno de los títulos de la alineación mensual. Todos ellos deben saber que Big Walk es una aventura cooperativa que se enfoca principalmente en caminar y charlar.

A juzgar por la descripción oficial, el nuevo proyecto de los creadores de Untitled Goose Game entra en la categoría de Friendslop, es decir, juegos multijugador que son muy divertidos por las interacciones sociales y el caos que pueden generar. Aquí, los jugadores deben recorrer un mundo abierto lleno de misterios y desafíos.

Big Walk presenta chat de proximidad, lo que permite a los usuarios comunicarse con el resto de los miembros de la party. Al respecto, se puede jugar en compañía de un amigo o con hasta 12 jugadores en la misma sesión. También tendrá cross-play, lo que significa que los fans de PS5 que lo consigan a través de PlayStation Plus podrán jugar con personas de otras plataformas.

Con respecto al servicio de Sony, también ya sabemos que Onimusha: Dawn of Dreams se incorporará al catálogo de PS Plus Extra a mediados de agosto de 2026.

Big Walk es un juego cooperativo, ideal para jugar en compañía de amigos

Pero dinos, ¿qué opinas del primer juego “gratuito” para el próximo mes? ¿Te animarás a darle una oportunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

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