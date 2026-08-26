Los esports volverán a ser protagonistas en Telcel GAMERGY México 2026, y Fortnite tendrá una de las competencias que buscarán poner a prueba las habilidades de algunos de los mejores jugadores del país.

El escenario principal de GAMERGY será sede de la gran final del primer split de Telcel Challenger Battle Series, torneo operado por GGTech Entertainment que busca reunir tanto a jugadores amateur como a competidores con mayor experiencia.

Después de superar dos torneos clasificatorios, solamente 4 jugadores consiguieron su boleto para esta gran final presencial, donde tendrán que demostrar que cuentan con lo necesario para quedarse con el primer lugar.

Los mejores cuatro jugadores se enfrentarán en Fortnite

La gran final se disputará el sábado 29 de agosto, de 14:30 a 16:30 horas, como parte de las actividades de Telcel GAMERGY México 2026.

Los cuatro finalistas jugarán en Telcel Royale 3, un mapa desarrollado especialmente para Telcel por GGTech Studios. En este escenario, los participantes tendrán que combinar estrategia, habilidad y reflejos para conseguir la mayor cantidad de puntos.

Las eliminaciones y la posición obtenida durante las partidas serán fundamentales para definir la clasificación. Al terminar los enfrentamientos programados, el jugador que acumule más puntos será proclamado como el campeón del primer split.

Esto significa que los asistentes a GAMERGY podrán disfrutar de la competencia directamente desde el escenario principal y seguir de cerca una final en la que cada eliminación podría hacer la diferencia.

Hay más de $53,000 MXN en premios

Además del campeonato, los jugadores competirán por una bolsa de premios de más de $53,000 MXN en material tecnológico, correspondiente al primer split de Telcel Challenger Battle Series.

Los premios incluirán diferentes periféricos para gaming que podrán ayudar a los participantes a mejorar sus setups, además de tarjetas de regalo.

Pero la competencia no terminará aquí.

El segundo split de Telcel Challenger Battle Series comenzará en septiembre y contará con más juegos y nuevas sorpresas. Las inscripciones y los detalles de esta nueva etapa estarán disponibles a través de la página oficial de Conquerors.

La edición 2025 del torneo contó con más de 8,000 participantes de todo México, por lo que la organización espera superar esta cifra durante 2026 y continuar acercando las competencias de esports a jugadores de diferentes niveles.

¿Cuándo y dónde será la final?

La gran final del primer split de Telcel Challenger Battle Series se realizará dentro de Telcel GAMERGY México 2026, el sábado 29 de agosto de 14:30 a 16:30 horas.

El evento se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México, con actividades de esports, gaming, música, creadores de contenido y diferentes experiencias para los asistentes.

Si eres fan de Fortnite, esta será una de las competencias que podrás disfrutar durante el festival, con cuatro jugadores enfrentándose por el campeonato y una bolsa de premios que supera los $53,000 MXN.

¿Cómo conseguir boletos para GAMERGY México 2026?

Los boletos para Telcel GAMERGY México 2026 ya están disponibles a través de Fever. El evento contará con actividades durante los tres días, por lo que los asistentes podrán elegir la fecha que más les interese o acudir durante todo el fin de semana para disfrutar de la programación. Si te interesa, puedes comprar tus boletos para Telcel GAMERGY México 2026 en Fever

Así que ya lo sabes: si quieres ver una final presencial de Fortnite y disfrutar de otras competencias y actividades relacionadas con el gaming, Telcel GAMERGY México 2026 tiene una cita contigo del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe.

Telcel GAMERGY México 2026 se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México. ¿Estás emocionado por asistir a este importante evento de videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

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