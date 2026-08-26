La industria del videojuego sigue creciendo y uno de los exponentes más prometedor es Mariachi Legends. El proyecto tapatío reapareció para mostrar un genial avance, pero desafortunadamente también para confirmar un nuevo retraso.

En el marco de gamescom 2026, hubo también estudios indie que aprovecharon la ocasión para exponer novedades de sus proyectos, como HALBERD STUDIOS, que llevaron un nuevo trailer del juego, en el que podemos ver como Pablo, el protagonista, exhibe algunas de sus habilidades que usará para avanzar en su aventura, además de los enemigos principales que buscarán detenerlo.

“Mariachi Legends es un metroidvania brutal, de arte pixel, enfocado en el combate, ambientado en el corazón de México”, se lee en la sinopsis del título mexicano. “Juegas como Pablo Cruz, un detective que ha hecho un trato con la Muerte en persona. Ella le ha concedido a Pablo la habilidad de transformarse en el poderoso La Sombra, permitiéndole enfrentar a los criminales que amenazan su ciudad natal. A cambio, Pablo ha prometido entregarle a Madre Catrina lo único que se le ha escapado: el hombre que desafió su poder y se volvió inmortal”.

No podrás jugar Mariachi Legends en 2026

Los que esperan y siguen de cerca Mariachi Legends sabían que se desarrollaba con retraso. HALBERD STUDIOS comenzó la campaña de Kickstarter del indie a finales de 2023, después de culminar el desarrollo principal de 9 Years of Shadows, su primer título. Originalmente, el metroidvania debutaría en 2024, pero su desarrollo tomó más tiempo del esperado.

A finales de 2025 se anticipó que Mariachi Legends estaría listo en el segundo trimestre de 2026, pero con la última aparición del título a mediados de este año se reveló que llegaría a finales de 2026. Sin embargo, un retraso más lo empujaría fuera de este año, precisamente el 27 de abril de 2027.

“Sabemos que otro retraso es una noticia decepcionante”, expresó el estudio por medio de un comunicado en redes sociales. “Estamos aprovechando este tiempo adicional para optimizar y pulir el juego, asegurándonos de que la travesía de Pablo Cruz sea exactamente la experiencia que les prometimos. Gracias por seguir acompañándonos”.

Mariachi Legends volvió a retrasarse, pero ya tiene nueva fecha de lanzamiento (imagen: HALBERD STUDIOS)

Mariachi Legends no había logrado cumplir con la ventana de lanzamiento de mitad de 2026, así que tiene sentido que el título se vaya hasta 2027 ahora que falta muy poco para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI y decenas de títulos que se lanzarán en semanas posteriores con el fin de evitar enfrentarse al coloso de Take-Two Interactive.

Si todo resulta favorable en la recta final del desarrollo, Mariachi Legends no debería sufrir otro retraso y con fortuna los jugadores a los que ha interesado por medio de los varios trailers desde su anuncio deberían poder jugarlo en 2027.

Mariachi Legends debutará el 27 de abril de 2027 en PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch y PC (vía Steam) y también estará disponible en XBOX Game Pass sin costo adicional.

A continuación te dejamos el trailer nuevo.

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