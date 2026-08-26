Los fans de Kingdom Hearts tendrán motivos de sobra para mantenerse atentos durante los próximos años. La franquicia se prepara para celebrar su 25.° aniversario con importantes proyectos que llevarán la saga más allá de los videojuegos.

Aunque Disney ya confirmó un nuevo anime y Square Enix trabaja en Kingdom Hearts IV, todo apunta a que estos proyectos representan apenas el comienzo de una estrategia mucho más ambiciosa.

Disney quiere aprovechar todavía más el potencial de Kingdom Hearts

Durante una entrevista con 4Gamer, Nana Gadd, directora de desarrollo de producto de Disney & Pixar Games, habló sobre el futuro de la franquicia. La ejecutiva destacó que Kingdom Hearts ya cuenta con una comunidad consolidada y diferentes formas de conectar con sus seguidores.

Gadd explicó que la serie tiene videojuegos, conciertos y mercancía, por lo que Disney busca aprovechar distintos puntos de contacto para ampliar su alcance. La compañía describe esta estrategia como un “ecosistema” alrededor de la propiedad:

“Han pasado 25 años desde el origen de Kingdom Hearts, pero hay muchas cosas que queremos lograr. El anuncio de esta serie animada es realmente el primer paso en esa dirección”, afirmó Gadd.

Kingdom Hearts IV será uno de los grandes eventos de 2027

El siguiente gran paso será Kingdom Hearts IV, que llegará a finales de 2027 como parte de las celebraciones por el 25.° aniversario de la saga. Cabe mencionar que el título continuará la historia de Sora después de los acontecimientos de Kingdom Hearts III.

El juego también contará con un mundo inspirado en Coco, una de las grandes novedades mostradas durante el D23. Además, Donald, Goofy y Mickey tendrán una participación importante en esta nueva aventura.

Por otro lado, Disney anunció una serie animada original de Kingdom Hearts para Disney+ y Disney Channel. La producción se realizará en colaboración con Tetsuya Nomura y el equipo creativo de Square Enix.

Con Kingdom Hearts IV y el anime como primeros proyectos confirmados, parece que Disney quiere aprovechar todo el potencial de esta querida saga.

¿Te gustaría ver más juegos de Kingdom Hearts? ¿Qué otro proyecto te gustaría que Disney hiciera con la saga?Cuéntanos en los comentarios.

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