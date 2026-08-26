Estamos a muy pocos días del vistazo que podremos echar a Grand Theft Auto VI y conocer más sobre el título. No obstante, gracias al infame filtrador Cyberleek ya sabemos varias de esas sorpresas, entre las cuales destaca la mayor cantidad de contenido explícito que ofrecerá por primera vez una entrega de la saga.

El contenido filtrado por medio de Cyberleek no deja de dar de qué hablar y una de las más recientes secuencias de gameplay que provienen de una supuesta versión del juego deja ver a Jason en lo que parece ser una colonia nudista, pues destaca que, a diferencia de las previas secuencias en clubes nocturnos, aquí la gran mayoría de las personas presentes están desnudas.

¿GTA por fin mostrará el cuerpo femenino completamente desnudo?

Si bien el contenido sexual explícito ya resalta de por sí en el supuesto material filtrado que se ha reportado (vía Kotaku), llama la atención que es la primera vez que aparecen mujeres completamente desnudas en un juego de Grand Theft Auto. Por muy raro que pueda parecer, ningún título de la saga había presentado el cuerpo femenino de manera tan explícita.

Aunque en previas entregas de la franquicia destacaba que el jugador podía encontrar clubes nocturnos y existía la posibilidad de contratar los servicios de sexoservidoras, curiosamente ninguna mostraba el cuerpo femenino desnudo por completo, sino sólo los senos con pezones descubiertos, a lo mucho.

Grand Theft Auto VI sería el juego más explícito de la serie (imagen: Take-Two Interactive, LEVEL UP)

A diferencia de las mujeres, es posible encontrar personajes masculinos desnudos en algunas escenas de juegos de la saga, como en una sección de la historia de Grand Theft Auto V, en la que es posible ver los genitales de Trevor, 1 de los 3 protagonistas.

Así pues, es común ver que las mujeres muestren desnudez parcial en clubes o en otras partes de los juegos. Al parecer, Rockstar y Take-Two Interactive se habían mantenido al margen en este aspecto a tal grado que los modelos femeninos no contaban con modelo de los genitales hasta ahora.

¿Qué clasificación será Grand Theft Auto, para mayores de 17 años o sólo para adultos?

Se desconoce cuánta repercusión tenga esto en el sistema de clasificación por edades de la ESRB u organismos similares en el resto del mundo. Recordemos que la clasificación usual de Grand Theft Auto como franquicia es Maduro +17, pero también ha alcanzado Adultos únicamente (+18).

Ambas clasificaciones no varían mucho en contenido, pero sí en la intensidad en la que se presenta. Pues en títulos Adultos únicamente (+18) pueden incluirse escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico, además de apuestas con moneda real.

Se espera que Grand Theft Auto VI ofrezca varios puntos nudistas en su amplio mapa (imagen: Take-Two Interactive)

Grand Theft Auto fue Adultos únicamente (+18) cuando la ESRB decidió cambiar la clasificación de Maduro +17 tras el incidente de Hot Coffee, cuando se halló que en el juego había un juego sexual homónimo. Posteriormente, Rockstar Games eliminó este contenido del juego y retiró las copias afectadas del mercado, lo que le devolvió la clasificación Adultos únicamente (+18).

Las supuestas secuencias filtradas muestran que tanto hombres como mujeres aparecen sin ropa y hasta pasando un buen rato; aunque con bailes sugerentes, ninguna presenta secuencias sexuales gráficas, por lo que el juego debería mantenerse en el terreno Maduro +17. Además, es difícil imaginar que Rockstar Games y Take-Two Interactive deseen lanzar un juego clasificación Adultos únicamente (+18).

¿Qué te parece el contenido que aparentemente ofrecerá Grand Theft Auto VI? Cuéntanos en los comentarios.

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