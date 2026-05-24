La crisis de los juegos multijugador acaba de sumar otra víctima importante. Night Street Games, estudio fundado por integrantes de Imagine Dragons, confirmó despidos masivos después de que su shooter competitivo Last Flag no lograra atraer suficientes jugadores.

La situación escaló rápidamente en apenas unas semanas y ahora el futuro del proyecto quedó prácticamente en manos de la comunidad.

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Last Flag no logró encontrar jugadores

Last Flag llamó la atención desde su anuncio debido a que el estudio fue creado por Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, y su hermano Mac Reynolds. Además, las primeras impresiones del shooter fueron relativamente positivas y varios medios destacaron el potencial de su propuesta centrada en capturar la bandera.

Sin embargo, el título nunca consiguió construir una base sólida de jugadores.

Apenas el mes pasado, Night Street Games anunció que el juego sería gratuito cada fin de semana para intentar aumentar la actividad online antes del lanzamiento de su primera gran actualización. Pero solo días después, el estudio admitió que la cantidad de usuarios activos estaba muy lejos de lo necesario para continuar desarrollando nuevo contenido a largo plazo.

El estudio ya despidió a casi la mitad del equipo

Ahora la situación empeoró todavía más. Mac Reynolds, CEO de Night Street Games, confirmó que aproximadamente una docena de empleados fueron despedidos recientemente.

Tras los recortes, únicamente 13 desarrolladores permanecerán dentro del estudio para trabajar en nuevas ideas y proyectos futuros.

“Nuestro equipo puso todo para darle vida a Last Flag y estoy orgulloso de lo que construimos juntos”, comentó Reynolds.

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El directivo también reconoció que el desarrollo de videojuegos es un negocio extremadamente riesgoso y aseguró que el estudio ayudará a los empleados afectados durante los próximos meses mientras buscan nuevas oportunidades laborales.

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El futuro del juego quedará en manos de los jugadores

Aunque el soporte principal para Last Flag prácticamente llegó a su fin, Night Street Games aseguró que todavía planea lanzar varias actualizaciones durante los próximos meses.

Entre el contenido prometido destacan nuevos personajes, mapas, modos de juego y cosméticos. Sin embargo, uno de los cambios más importantes será la posibilidad de crear lobbies personalizados con reglas definidas por la propia comunidad.

Según Reynolds, la intención es “poner el futuro del juego en manos de los jugadores”.

La estrategia parece enfocarse en permitir que la comunidad mantenga vivo el shooter incluso después de que el estudio reduzca significativamente su involucramiento directo.

Otro shooter multijugador que no logra sobrevivir

El caso de Last Flag se suma a la creciente lista de shooters multijugador recientes que no lograron consolidarse pese a tener propuestas interesantes.

En un mercado dominado por gigantes establecidos y juegos gratuitos extremadamente populares, cada vez resulta más complicado para nuevos proyectos conseguir suficiente audiencia para sostener el desarrollo a largo plazo.

Aun así, Night Street Games aseguró que seguirá trabajando en nuevos videojuegos con el equipo restante y prometió compartir más detalles sobre sus próximos proyectos en el futuro.

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