Los esports volverán a ser uno de los grandes protagonistas de Telcel GAMERGY México 2026, y en esta ocasión Free Fire tendrá una importante presencia con la gran final de Dragon Fest, torneo organizado por Quisqueya Esports que llegará a Expo Santa Fe con 15 equipos listos para luchar por el campeonato.

La competencia comenzó con 70 equipos de seis jugadores, pero después de varias etapas de clasificación solamente 15 escuadras consiguieron su boleto para disputar la gran final de manera presencial en GAMERGY. Las semifinales concluyeron el pasado 17 de agosto y definieron a los equipos que estarán frente al público durante el festival.

Entre los conjuntos clasificados se encuentran Ghost Gaming, Hunter Gaming, Padawans, Quisqueya Esports, iOX Esport, YOYOxBc, Meraki, Blood Taps, Zeta Esport, MIA Corp, T9 Esport, TMT y Quisqueya México, además de dos equipos invitados especiales que completarán la competencia.

5 mapas definirán al campeón de Dragon Fest

La gran final tendrá un formato que pondrá a prueba la capacidad de adaptación de los 15 equipos, pues todas las escuadras competirán de manera simultánea a lo largo de 5 mapas de Free Fire.

Cada partida será importante, ya que los equipos acumularán puntos dependiendo de su desempeño en los diferentes mapas. Al finalizar la competencia, la escuadra que consiga la mayor cantidad de unidades será coronada como la campeona de Dragon Fest.

Además del reconocimiento y el trofeo, los seis integrantes del equipo ganador recibirán una medalla. La escuadra también se llevará $300 USD en efectivo, así como diferentes premios proporcionados por Ocelot, marca especializada en accesorios para gaming y patrocinadora de la competencia.

De esta manera, Dragon Fest llevará la emoción de Free Fire del entorno online al escenario presencial, con jugadores y comunidades reunidos para disfrutar de una de las competencias que formarán parte de la programación de Telcel GAMERGY México 2026.

¿Cuándo y dónde será GAMERGY México 2026?

La gran final de Dragon Fest se realizará durante Telcel GAMERGY México 2026, que tendrá lugar del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México.

El festival reunirá durante tres días diferentes actividades relacionadas con gaming y esports, además de música, entretenimiento, creadores de contenido y experiencias para los asistentes. La competencia de Dragon Fest será uno de los encuentros que llevarán los esports directamente al público de GAMERGY.

La edición 2026 de Telcel GAMERGY es organizada por GGTech Entertainment y contará con el respaldo de aliados como Telcel, BYD, Volt, Maruchan, Panini, Cinépolis, Arena y Concacaf Kick-Off.

Así que ya lo sabes: si eres fan de Free Fire y quieres vivir una competencia de esports frente a frente con sus protagonistas, Dragon Fest tendrá una cita importante en GAMERGY. La gran pregunta será cuál de los 15 equipos conseguirá sobrevivir a los 5 mapas y quedarse con el campeonato.

Y a ti, ¿qué te parece este torneo? ¿Crees que sea de lo más emocionante de GAMERGY? Cuéntanos en los comentarios.

Telcel GAMERGY México 2026 se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México. ¿Estás emocionado por asistir a este importante evento de videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

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