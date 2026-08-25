Capcom se mantiene en la cima y esto permite el regreso de franquicias que pasaron mucho tiempo en silencio. Onimusha es una de ellas y es sorprendente que estemos a unos días del lanzamiento de su nueva entrega.

La compañía japonesa apoya el lanzamiento de su nuevo videojuego con el acceso a contenido gratuito en todas las plataformas y hay una excelente noticia para quienes desean probar Onimusha: Way of the Sword sin costo y antes de decidir si lo comprarán.

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La demo de Onimusha: Way of the Sword llegó a Switch 2 y hay nuevo contenido para todas las plataformas

En la previa al lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword, Capcom lanzó una demo con las primeras horas del juego para PS5, XBOX Series X|S y PC. La versión de Switch 2 era una deuda, hasta hoy.

Durante gamescom 2026, Capcom presentó un nuevo trailer de Onimusha: Way of the Sword y también anunció que la demo ya está disponible en la eShop para Nintendo Switch 2.

Asimismo, se reveló que la versión actualizada de la demo también estará disponible en PS5, XBOX Series X|S y PC ( Steam, Epic Games Store) desde hoy. En esta nueva versión se añade una sección diferente para explorar y un duelo con un jefe.

¿Qué novedades tiene el nuevo avance de Onimusha: Way of the Sword?

Tal como lo mencionamos, durante gamescom 2026 se presentó el nuevo trailer de Onimusha: Way of the Sword, el cual advierte de los duros y complejos duelos contra los jefes que habrá en el juego.

En este avance conocimos a Ifuu y Burai, dúo capaz de invocar viento y truenos en su duelo contra Miyamoto Musashi. También vimos al protagonista en su duelo contra Dokyo.

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