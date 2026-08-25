El Opening Night Live de gamescom 2026 concluyó con noticias muy emocionantes para los fans de The Witcher. CD Projekt RED cumplió su palabra y nos dio un vistazo a Songs of the Past, la nueva expansión para The Witcher: Wild Hunt que debutará más de una década después del estreno original del RPG.

El nuevo contenido para la aventura de Geralt de Rivia no fue la única sorpresa que preparó el estudio polaco, pues anunció una remasterización de The Witcher: Wild Hunt. La compañía quiere consentir a sus jugadores, así que lanzará la versión mejorada del RPG como actualización gratuita y, además, regalará las expansiones anteriores a Songs of the Past.

Video relacionado: The Witcher: el juego que puso en el mapa a CD Projekt RED

The Witcher: Wild Hunt tendrá una remasterización que los fans de la saga podrán conseguir gratis

La presentación de CD Projekt RED inició con la revelación de The Witcher: Wild Hunt Remastered, una versión mejorada del aclamado RPG que conquistó a la prensa y a millones de personas en todo el mundo. Este relanzamiento llegará muy pronto y estará disponible sin costo para quienes cumplan una sencilla condición.

The Witcher: Wild Hunt Remastered ofrecerá una infinidad de optimizaciones para el juego en PS5, XBOX One, Nintendo Switch y PC. Entre las más importantes están mejoras en los gráficos del RPG, que usará el potencial de las consolas actuales para lucir mejor que nunca.

CD Projekt RED también aprovechará la remasterización para mejorar el criticado sistema de combate, renovar el árbol de habilidades, incluir nuevos movimientos finales para Geralt y otras mejoras que harán la experiencia más disfrutable e inmersiva.

The Witcher: Wild Hunt Remastered estará disponible el próximo 29 de septiembre para PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC como una actualización gratuita para quienes ya tienen el título original. Esto implica que el RPG llegará a la actual consola de Nintendo con todas las mejoras anunciadas.

La remasterización incluirá las expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine, así que los jugadores con el título base original que actualicen también podrán conseguir gratis los 2 DLC. Esto como preparativo para la llegada de Songs of the Past.

Songs of the Past será la última aventura de Geralt de Rivia

The Witcher IV viene en camino y llegará en 2028, pero Geralt de Rivia tendrá una última aventura antes de darle la estafeta de protagonista a Ciri. Songs of the Past debutará en 2027 con una nueva región por explorar llamada Letten.

Geralt enfrentará nuevos peligros y, para ello, tendrá algo más que su fiel espada y hechicería. En Songs of the Past, el brujo podrá usar otra arma que los fanáticos de hueso colorado de la franquicia recordarán.

El primer avance de la expansión nos introduce a Letten y revela a algunas de las criaturas que Geralt deberá derrotar. Por ahora, no hay una fecha para su lanzamiento. Abajo puedes ver el avance:

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con The Witcher.

Video relacionado: reseña de The Witcher : Wild Hunt