El Pokémon World Championships 2026 está a punto de comenzar, por lo que los mejores Entrenadores Pokémon del mundo ya se preparan para competir en uno de los eventos más importantes de la franquicia.

Este año, el campeonato se llevará a cabo en San Francisco, California, y formará parte de la celebración de la PokémonXP. Si quieres estar al pendiente de toda la acción, aquí te contamos cuándo es el Mundial Pokémon 2026, dónde podrás verlo y qué puedes esperar del evento.

¿Cuándo es Pokémon World Championships 2026?

El Pokémon World Championships 2026 se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto de 2026 en San Francisco, California, Estados Unidos.

Las actividades comenzarán el viernes 28 de agosto a las 9:00 AM PDT, con la ceremonia de inauguración de la PokémonXP. Para quienes sigan el evento desde México, esto significa que la transmisión comenzará a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México.

La celebración continuará durante todo el fin de semana y llegará a su fin el domingo 30 de agosto, cuando se lleve a cabo la ceremonia de clausura desde el Chase Center a partir de las 7:30 PM PDT, es decir, a las 8:30 PM, hora de la Ciudad de México.

Además de las competencias, durante estos días habrá diferentes actividades y paneles de la PokémonXP que podrán disfrutarse desde casa.

¿Dónde ver Pokémon World Championships 2026?

La transmisión del Pokémon World Championships 2026 se podrá seguir en vivo a través de los canales oficiales de Pokémon en YouTube y Twitch.

La ceremonia de inauguración comenzará el viernes 28 de agosto a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México y la cobertura continuará durante el fin de semana hasta la ceremonia de clausura.

Te dejamos los links a continuación:

Pokémon Champions

YouTube

Twitch

Pokémon TCG

YouTube

Twitch

Pokémon GO

YouTube

Twitch

Pokémon UNITE

YouTube

Twitch

¿Qué esperar de Pokémon World Championships 2026?

El Campeonato Mundial Pokémon reunirá nuevamente a algunos de los mejores jugadores del mundo para competir por el título de campeón mundial en diferentes disciplinas de la franquicia.

Sin embargo, la competencia no será lo único interesante del evento. Como parte de la celebración, los jugadores podrán conseguir recompensas digitales para Pokémon Champions, Pokémon TCG Live, Pokémon TCG Pocket, Pokémon GO y Pokémon UNITE.

Para conocer los requisitos de cada recompensa y saber cómo conseguirlas, Pokémon cuenta con un sitio especial dedicado a la cobertura y los premios del Mundial. Así que echales un ojo (aunque nosotros te contamos más en un rato)

Además, durante el fin de semana los fans podrán escuchar “Ichiban”, la nueva canción creada para este Campeonato Mundial Pokémon, así como otros temas originales relacionados con la competencia.

Pokémon Pokopia también tendrá contenido especial

El Pokémon World Championships 2026 también llegará a Pokémon Pokopia con contenido especial para llevar un poco de la magia del evento a todos los fanáticos.

Los jugadores podrán visitar la Isla Nube, una zona especial inspirada en la PokémonXP y el Campeonato Mundial Pokémon 2026. Para acceder a ella será necesario contar con unas gafas extrañas dentro del juego y una suscripción a Nintendo Switch Online.

Por ahora no se conoce la dirección de la isla, pero The Pokémon Company confirmó que será revelada al finalizar la ceremonia de inauguración del viernes 28 de agosto. Así que los jugadores de Pokémon Pokopia tendrán una razón más para estar atentos a la transmisión.

Y tú, ¿estás emocionado por el Pokémon World Championships 2026? ¿Qué competencia esperas ver? ¡Cuéntanos en los comentarios!

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