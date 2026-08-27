¡El evento gamer más importante de México está de regreso! Sí, estamos hablando de Telcel GAMERGY México 2026, la nueva edición del festival que reúne a las comunidades de gaming, esports, creadores de contenido y entretenimiento en un mismo lugar.

La quinta edición del evento está cada vez más cerca y, si eres fan de los videojuegos, seguramente querrás saber todo lo que tiene preparado. Por eso, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre GAMERGY 2026, desde cuándo y dónde se realizará hasta algunas de las competencias y actividades que podrás disfrutar.

¿Qué esperar de GAMERGY 2026?

Telcel GAMERGY México 2026 será una celebración de gaming, esports y entretenimiento que reunirá durante tres días a jugadores, equipos profesionales, creadores de contenido y miles de aficionados.

La edición de este año tendrá una programación bastante variada, con torneos de esports, competencias internacionales, música en vivo, meet & greets, experiencias para fans, cosplay y diferentes actividades relacionadas con los videojuegos.

Uno de los grandes atractivos será el FIFAe Continental Championship by eCONCACAF, que reunirá a representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para competir en eFootball Mobile, eFootball Console y Rocket League. Además de definir a los campeones continentales, la competencia tendrá boletos para la FIFAe World Cup 2026 en juego.

Pero eso no será todo. Free Fire también tendrá una importante presencia con la gran final de Dragon Fest, torneo organizado por Quisqueya Esports que llevará a 15 equipos de seis jugadores al escenario presencial de GAMERGY.

Los fans de Fortnite también tendrán motivos para asistir, pues el festival será sede de la gran final del primer split de Telcel Challenger Battle Series, donde los cuatro mejores jugadores se enfrentarán presencialmente por una bolsa de premios de más de $53,000 MXN en material tecnológico.

Además, el evento tendrá actividades relacionadas con Minecraft, creadores de contenido, música y otras experiencias que buscarán convertir a Expo Santa Fe en un punto de encuentro para distintas comunidades.

¿Cuándo se llevará a cabo GAMERGY 2026?

¡Ya falta muy poco! Telcel GAMERGY México 2026 se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Durante esos tres días, el recinto se convertirá en un enorme punto de reunión para los fans de los videojuegos, los esports y la cultura digital.

La agenda tendrá competencias y actividades distribuidas a lo largo del fin de semana, por lo que vale la pena revisar la programación antes de acudir para no perderte tus actividades favoritas.

¿Qué competencias habrá en GAMERGY 2026?

Uno de los grandes atractivos de GAMERGY son sus torneos y este año habrá competencias para distintos gustos.

El FIFAe Continental Championship by eCONCACAF tendrá una disciplina protagonista en cada jornada:

28 de agosto: eFootball Mobile.

29 de agosto: eFootball Console.

30 de agosto: Rocket League.

Por su parte, Dragon Fest llevará su gran final de Free Fire al festival, con 15 equipos compitiendo simultáneamente en cinco mapas.

También se celebrará la final del primer split de Telcel Challenger Battle Series en Fortnite, donde cuatro jugadores buscarán convertirse en campeones frente al público de GAMERGY.

Música, creadores y mucho más

GAMERGY no es solamente para quienes quieren competir. El festival también tendrá una amplia oferta de entretenimiento para quienes simplemente quieren pasar un fin de semana rodeados de gaming y cultura digital.

El programa contempla creadores de contenido, meet & greets, música en vivo, cosplay, arenas de juego, shows y diferentes experiencias de marcas.

Entre los talentos y artistas anunciados para esta edición se encuentra Clave Especial, agrupación de música mexicana que se presentará el sábado 29 de agosto en el escenario principal como parte de la participación de Concacaf Kick-Off.

También habrá diferentes actividades relacionadas con comunidades y creadores, por lo que GAMERGY buscará mantener ese equilibrio entre las grandes competencias de esports y el entretenimiento que caracteriza al festival.

¿Dónde comprar tus boletos para GAMERGY 2026?

Si quieres asistir a Telcel GAMERGY México 2026, debes saber que los boletos ya están disponibles a través de Fever.

Puedes conseguir tus entradas para disfrutar de las competencias, torneos, música, creadores de contenido y experiencias que se realizarán durante el festival.

Compra tus boletos para Telcel GAMERGY México 2026 en Fever

El evento se realizará en Expo Santa Fe Ciudad de México del 28 al 30 de agosto, así que ya estamos prácticamente a días de que GAMERGY vuelva a reunir a la comunidad gamer.

Y tú, ¿estás emocionado por ir a GAMERGY 2026? ¿Qué competencia, creador o actividad es la que más te interesa? ¡Cuéntanos en los comentarios!

Sigue nuestra cobertura de GAMERGY 2026 para conocer todas las novedades, competencias y actividades que se anunciarán rumbo al evento.

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