Después de 13 años del último lanzamiento de la franquicia, GTA VI está listo para debutar el próximo 19 de noviembre en PS5 y XBOX Series X|S.

Se trata del videojuego más esperado de la historia y hoy tuvo lugar su presentación exclusiva en Netflix, donde vimos el título en acción, algunos de sus sistemas, misiones y parte del mundo vivo que será Vice City.

Pese a las polémicas que rodean la previa al debut, las preventas están a tope y sabemos que te gusta ahorrar, así que en este momento hay una gran oportunidad para que tu copia te salga más barata.

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¿Cómo ahorrar en la preventa de GTA VI en Amazon y obtener el mejor precio?

Hoy es día de fiesta para los fans de GTA tras la presentación del avance exclusivo de Netflix y ya que se trata de una ocasión especial, hay un atractivo descuento para la preventa del juego en Amazon México.

En este momento, tienes la oportunidad de apartar tu copia de Grand Theft Auto VI para PS5 o XBOX Series y ahorrar $100 MXN.

El juego tiene un precio de $1699 MXN, pero si usas el código de oferta GTAVIGW26, la preventa te saldrá en $1599 MXN, más barato que el lanzamiento de un AAA tradicional.

Para aplicar a esta promoción, solo debes hacer la preventa y antes de realizar el pago te dará la opción de introducir un código de descuento. En el espacio destinado a ello introduce el código GTAVIGW26 y se aplicará el ahorro de $100 pesos mexicanos.

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ENTÉRATE:Rockstar Games duplicó su tamaño para trabajar en GTA VI y tiene un estudio dedicado casi exclusivamente a crear los NPC más realistas del gaming

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