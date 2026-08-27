GTA VI: persecuciones, robos, disparos, variedad de misiones, un mundo vivo y más en el avance exclusivo de NetflixPor Víctor Rosas el
Rockstar Games presentó nuevos detalles y jugabilidad del juego más esperado de la historia
El momento llegó y Rockstar Games presentó el avance extendido de GTA VI exclusivo de Netflix. El juego más esperado de la historia se mostró en acción tal como luce en un PS5 base.
El objetivo de esta presentación fue mostrar la diversidad de misiones, algunos de los sistemas de juego, el contenido y todo aquello que existe en Vice City, todo en un video de casi 30 minutos.
¿Qué novedades hay? Te contamos a continuación.
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GTA VI cuenta con variedad de misiones llenas de acción y tensión
Hace unos momentos, Rockstar Games presentó el avance de GTA VI exclusivo de Netflix y hay muchos detalles a destacar.
El video reveló la variedad de misiones que tendrá el juego. Todas ellas antecedidas por porciones de historia, diálogos y toma de decisiones respecto a lo que harán los protagonistas.
Hay misiones de sigilo, guardaespaldas, persecuciones, inspección, y más. Un detalle que llama la atención es que las situaciones son dinámicas y pueden cambiar en el momento menos esperado. Ya que se trata de un juego con 2 protagonistas, los jugadores pueden cambiar en tiempo real el control de Lucia Caminos y Jason Duval.
Por ejemplo, una misión de escolta termina en tiroteo y el objetivo es proteger al blanco. La situación tiene lugar en un hotel con centro de espectáculos, así que mientras Jason cuida a su objetivo, Lucía realiza relaciones públicas. Tras la irrupción de hombres armados, comienza la tensión y podemos experimentar la misión desde 2 perspectivas diferentes con momentos en los que será necesario asistir de alguna forma a nuestro compañero.
Otra misión nos pone de lleno en combate, tras un encuentro en una casa de drogas que sale mal y que es interrumpido por la policía.
Vice City: el patio criminal de Lucia Caminos y Jason Duval
Por otra parte, el avance exclusivo de GTA VI en Netflix mostró las distintas facetas de Vice City. Tal como lo marca la esencia de la franquicia, podemos cometer delitos mientras recorremos cada parte de la ciudad.
El video mostró situaciones de robo a todo tipo de negocios, aunque todo puede salirse de control y habrá que lidiar con encargados que se resisten al atraco, tomar rehenes e incluso tratar de salir con vida y el botín tras la llegada de la policía.
Las persecuciones lucen espectaculares y hay opción para decidir si manejamos el vehículo o nos dedicamos a disparar contra las autoridades. El sistema de combate muestra la reacción de los vehículos al recibir impactos de bala en las llantas, lo cual será una táctica importante de evasión.
En cuanto a todo lo que se puede hacer en Vice City, se revelaron algunas actividades como buceo, motocross, carreras legales y clandestinas, sesiones de básquetbol, recreación en centros nocturnos, fiestas en clubes de striptease, participación en retos virales, paracaidismo y mucho más.
Algo que sorprende es la posibilidad de recorrer partes diferentes del mapa con cada personaje y pasar de uno a otro en tiempo real.
ENTÉRATE: Rockstar Games duplicó su tamaño para trabajar en GTA VI y tiene un estudio dedicado casi exclusivamente a crear los NPC más realistas del gaming
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