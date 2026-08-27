El momento llegó y Rockstar Games presentó el avance extendido de GTA VI exclusivo de Netflix. El juego más esperado de la historia se mostró en acción tal como luce en un PS5 base.

El objetivo de esta presentación fue mostrar la diversidad de misiones, algunos de los sistemas de juego, el contenido y todo aquello que existe en Vice City, todo en un video de casi 30 minutos.

¿Qué novedades hay? Te contamos a continuación.

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GTA VI cuenta con variedad de misiones llenas de acción y tensión

Hace unos momentos, Rockstar Games presentó el avance de GTA VI exclusivo de Netflix y hay muchos detalles a destacar.

El video reveló la variedad de misiones que tendrá el juego. Todas ellas antecedidas por porciones de historia, diálogos y toma de decisiones respecto a lo que harán los protagonistas.

Hay misiones de sigilo, guardaespaldas, persecuciones, inspección, y más. Un detalle que llama la atención es que las situaciones son dinámicas y pueden cambiar en el momento menos esperado. Ya que se trata de un juego con 2 protagonistas, los jugadores pueden cambiar en tiempo real el control de Lucia Caminos y Jason Duval.

Por ejemplo, una misión de escolta termina en tiroteo y el objetivo es proteger al blanco. La situación tiene lugar en un hotel con centro de espectáculos, así que mientras Jason cuida a su objetivo, Lucía realiza relaciones públicas. Tras la irrupción de hombres armados, comienza la tensión y podemos experimentar la misión desde 2 perspectivas diferentes con momentos en los que será necesario asistir de alguna forma a nuestro compañero.

Otra misión nos pone de lleno en combate, tras un encuentro en una casa de drogas que sale mal y que es interrumpido por la policía.

🚨 GTA VI’S EXTENDED LOOK OPENS WITH A FULL MISSION! 🚨



Jason and Lucia infiltrate a building hiding an illegal drug lab — but things quickly spiral out of control when the police raid the entire operation. 🔥🚔💥



This is GTA VI at its most chaotic. 👀#GTAVI #GTA6… — @AshLogic (@ashwinners) August 27, 2026

Vice City: el patio criminal de Lucia Caminos y Jason Duval

Por otra parte, el avance exclusivo de GTA VI en Netflix mostró las distintas facetas de Vice City. Tal como lo marca la esencia de la franquicia, podemos cometer delitos mientras recorremos cada parte de la ciudad.

El video mostró situaciones de robo a todo tipo de negocios, aunque todo puede salirse de control y habrá que lidiar con encargados que se resisten al atraco, tomar rehenes e incluso tratar de salir con vida y el botín tras la llegada de la policía.

Las persecuciones lucen espectaculares y hay opción para decidir si manejamos el vehículo o nos dedicamos a disparar contra las autoridades. El sistema de combate muestra la reacción de los vehículos al recibir impactos de bala en las llantas, lo cual será una táctica importante de evasión.

🚨 GTA VI GAMEPLAY! 🚨



Rockstar has just shown off an intense police chase in Grand Theft Auto VI — and the gameplay looks absolutely insane. 🔥🚔💨



Vice City is about to be chaos. 🌴👀#GTA6 #GTAVI #RockstarGames #Gaming pic.twitter.com/ok8flxGatA — @AshLogic (@ashwinners) August 27, 2026

En cuanto a todo lo que se puede hacer en Vice City, se revelaron algunas actividades como buceo, motocross, carreras legales y clandestinas, sesiones de básquetbol, recreación en centros nocturnos, fiestas en clubes de striptease, participación en retos virales, paracaidismo y mucho más.

Algo que sorprende es la posibilidad de recorrer partes diferentes del mapa con cada personaje y pasar de uno a otro en tiempo real.

🚨 A GLIMPSE AT GTA VI GAMEPLAY! 🚨



Rockstar gives us a look at some of the many activities coming to Grand Theft Auto VI — and that character transition at the end is



Vice City is looking more alive than ever. #GTA6 #GTAVI #RockstarGames #Gaming pic.twitter.com/8kyLezX6Lr — speed (@Cricketpaglu45) August 27, 2026

ENTÉRATE: Rockstar Games duplicó su tamaño para trabajar en GTA VI y tiene un estudio dedicado casi exclusivamente a crear los NPC más realistas del gaming

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