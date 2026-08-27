Hoy de desveló mucha información oficial sobre Grand Theft Auto VI con motivo del estreno de su avance extendido en Netflix. Además de ver el juego en acción, nuevos reportes compartieron detalles importantes.

Uno de ellos tiene que ver con el rendimiento del juego. Se sabe que su estreno tendrá lugar solo en consolas, en PC llegará en fecha posterior, así que el 19 de noviembre estará disponible en PS5 y XBOX Series X|S.

Por supuesto que en pleno 2026 una de las preguntas es la tasa de cuadros por segundo y hay información a considerar, pues Rockstar Games decidió ir a la segura en todos los sistemas.

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GTA VI correrá a 30 cuadros por segundo en PS5

Tras la presentación del avance extendido de GTA VI en Netflix se liberaron distintos previos por parte de medios y creadores de contenido que tuvieron la oportunidad de probar el juego y visitar las oficinas de Rockstar.

Hace unos momentos, todos los reportes revelaron que GTA VI correrá a 30 cuadros por segundo en PS5. El avance que vimos en Netflix se grabó en un PS5 base y da cuenta de la apuesta de la compañía por una experiencia estable.

Según la información, el juego estará limitado a 30 fps en PS5, PS5 Pro y XBOX Series X|S. La razón tiene que ver con lo amplio de su mundo, se menciona que es el mapa más grande que ha hecho Rockstar hasta la fecha y es el doble del de Red Dead Redemption 2.

La escala, los sistemas de juego, los NPC, el cambio de personajes, los detalles y más elementos fueron priorizados por Rockstar y para ello la opción es 30 cuadros por segundo.

No se menciona algún modo rendimiento o modo en primera persona, pero se espera que haya noticias en el futuro, aunque ya hay quien especula que estas mejoras llegarán en la edición de PS6 y Project Helix, tal como pasó con GTA V en sus relanzamientos posteriores.

One of the influencers Davy Jones who went to Rockstar North confirms GTAVI will be a 30fps only game on PS5 (no confirmation on the Pro) and first-person mode isn't part of the game.



Source: https://t.co/kkCuEZJE4h pic.twitter.com/b7Mv6Uh18U — ben (@videotech) August 27, 2026

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