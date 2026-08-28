¡Ahora sí! Después de meses de espera, Telcel GAMERGY México 2026 inicia hoy en Ciudad de México. La quinta edición del festival gamer más importante del país abrirá sus puertas este viernes 28 de agosto para recibir a miles de jugadores, aficionados a los esports, creadores de contenido y fans de los videojuegos.

Durante todo el fin de semana, Expo Santa Fe se convertirá en un enorme punto de encuentro para la comunidad gamer, con competencias profesionales, torneos, experiencias de marcas, música, cosplay, meet & greets y diferentes actividades.

Si tienes boleto o estás pensando en asistir, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre GAMERGY 2026, incluyendo las principales competencias y lo que podrás encontrar durante los tres días del evento.

GAMERGY 2026 comienza hoy

Telcel GAMERGY México 2026 se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Esto significa que el festival comienza oficialmente este viernes y continuará durante todo el sábado y domingo.

La programación está dividida en diferentes escenarios y espacios, así que habrá actividades prácticamente durante toda la jornada. Por ello, vale la pena revisar la agenda del día para organizar tu visita y no perderte las competencias o presentaciones que más te interesen.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será el FIFAe Continental Championship by eCONCACAF, competencia internacional que reunirá a representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Los jugadores competirán en eFootball Mobile, eFootball Console y Rocket League, con boletos para la FIFAe World Cup 2026 en juego.

Estas son las competencias que habrá en GAMERGY 2026

Los esports tendrán un papel fundamental durante los tres días del festival.

El FIFAe Continental Championship by eCONCACAF tendrá una disciplina diferente como protagonista en cada jornada:

28 de agosto: eFootball Mobile.

29 de agosto: eFootball Console.

30 de agosto: Rocket League.

Por otro lado, los fans de Free Fire podrán disfrutar de la gran final de Dragon Fest, torneo organizado por Quisqueya Esports que llevará a 15 equipos de seis jugadores al escenario presencial de GAMERGY.

También habrá competencia para los jugadores de Fortnite. El festival será sede de la gran final del primer split de Telcel Challenger Battle Series, donde los cuatro mejores jugadores se enfrentarán presencialmente por una bolsa de premios de más de $53,000 MXN en material tecnológico.

Además, Minecraft tendrá presencia en el evento junto con diferentes actividades enfocadas en comunidades, creadores y jugadores.

Música, creadores y actividades para todos

Aunque los esports son uno de los principales atractivos, GAMERGY 2026 busca ser mucho más que un torneo.

Durante el festival habrá creadores de contenido, meet & greets, música en vivo, cosplay, arenas de juego, shows y experiencias de diferentes marcas.

Entre los talentos anunciados para esta edición se encuentra Clave Especial, agrupación de música mexicana que se presentará el sábado 29 de agosto en el escenario principal como parte de la participación de Concacaf Kick-Off.

Esto permitirá que incluso quienes no estén interesados en competir puedan disfrutar del evento, conocer a sus creadores favoritos y participar en diferentes experiencias relacionadas con los videojuegos y la cultura digital.

¿Dónde es GAMERGY 2026?

Telcel GAMERGY México 2026 se realiza en Expo Santa Fe, en Ciudad de México.

El evento estará activo del viernes 28 al domingo 30 de agosto, por lo que todavía quedan tres días para disfrutar de sus actividades.

Si vas a asistir, lo más recomendable es revisar previamente la programación para identificar los horarios de las competencias, presentaciones y actividades que quieras visitar.

¿Todavía puedo comprar boletos para GAMERGY 2026?

Sí. Los boletos para Telcel GAMERGY México 2026 están disponibles a través de Fever, por lo que todavía puedes conseguir entradas para acudir al festival. Compra tus boletos para Telcel GAMERGY México 2026 en Fever

Así que ya lo sabes: GAMERGY 2026 comienza hoy y durante todo el fin de semana Expo Santa Fe será el punto de reunión de miles de fans de los videojuegos, los esports y la cultura digital.

¿Ya tienes tus boletos? ¿Qué competencia, creador o actividad es la que más esperas? ¡Cuéntanos en los comentarios!

Sigue nuestra cobertura de GAMERGY 2026 para conocer todas las noticias, competencias, invitados y momentos más importantes del evento.