Los fans del terror tendrán una nueva propuesta para agregar a su lista de juegos pendientes. El título llamó la atención por su peculiar apartado visual y una ambientación que promete momentos bastante inquietantes.

La experiencia también prepara una combinación poco habitual de exploración, combates y elementos psicológicos. Además, llegará a varias plataformas y tendrá una ventaja importante para los suscriptores de Xbox.

Un terror psicológico que llegará a Game Pass

El juego en cuestión es Holstin, una aventura de survival horror psicológico desarrollada por Sonka y publicada por Team17. Su lanzamiento está previsto para 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Una de las grandes noticias para los jugadores de Xbox es que Holstin estará disponible desde su lanzamiento en Game Pass. Esto permitirá disfrutar su propuesta sin necesidad de adquirirlo por separado para quienes ya cuenten con el servicio.

Cabe mencionar que la historia sigue a Tomasz Wolanski, quien viaja hasta Jeziorne-Kolonia, un pueblo rural ubicado junto a un lago. Su objetivo es encontrar a un amigo desaparecido que trabajaba como periodista de investigación.

No obstante, el lugar esconde algo mucho más perturbador y Tomasz tendrá que enfrentarse a las criaturas que recorren el pueblo mientras busca armas, suministros y otros recursos para sobrevivir.

Pixel art con diferentes perspectivas

Uno de los elementos más llamativos de Holstin es su apartado visual. Sonka utiliza una tecnología propia llamada 2XD Rendering, que combina pixel art con iluminación en tiempo real y diferentes perspectivas de cámara.

Los jugadores podrán cambiar entre hasta 8 ángulos para explorar cada rincón del pueblo. La experiencia también alternará entre vista isométrica 3D, perspectiva sobre el hombro durante los combates, primera persona al conducir, vista superior y desplazamiento lateral.

La ambientación busca recrear la Europa del Este postsoviética de los 90. Además, los habitantes del pueblo tendrán un papel importante. Tomasz deberá ganarse su confianza para obtener pistas y resolver algunos de los misterios, aunque sus delirios podrían complicar las cosas.

Por ahora, Holstin tiene una ventana de lanzamiento para 2027, así que todavía tendremos que esperar para descubrir cuándo podremos entrar a Jeziorne-Kolonia.

¿Te gustaría darle una oportunidad al juego cuando llegue a Game Pass? Cuéntanos en los comentarios.

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