Rockstar Games por fin nos dio un extenso vistazo al gameplay de Grand Theft Auto VI y algo quedó muy claro: la nueva entrega será el juego más ambicioso del estudio hasta ahora. El título tendrá un enorme mundo abierto que lucirá espectacular y que estará repleto de actividades por disfrutar, pero ¿qué hay del desempeño que tendrá el juego en PlayStation 5 y XBOX Series X|S?

Los primeros reportes al respecto revelaron que GTA VI correrá a 30 fps en la consola de Sony. Esto fue un balde de agua fría para algunos jugadores, quienes esperaban que el título se ejecutará a 60 fps. Aún está pendiente que Rockstar revele más información técnica del juego y confirme si al menos PS5 Pro y Series X tendrán un modo con dicha tasa de cuadros por segundo.

Mientras tanto, los pronósticos son poco positivos y algunos expertos creen que GTA VI no correrá a 60 fps, ni siquiera cuando esté disponible en PC.

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¿Por qué GTA VI correrá a 30 fps en PS5 y XBOX Series X|S?

El mundo abierto de GTA VI será uno de los más complejos y densos de los últimos años. Además, su escala será mucho mayor y se calcula que será el doble de grande que el de Red Dead Redemption 2. Supuestamente, Rockstar Games le está dando prioridad al detalle, a los NPC y demás elementos que harán lucir espectacular cada rincón del juego, así que los 30 cuadros por segundo fue la opción de desempeño más obvia.

Pese a ello, hay muchos jugadores que esperan un modo a 60 fps para GTA VI. Parte de la comunidad considera que sería viable en PS5 Pro, XBOX Series X y en la futura versión para PC; sin embargo, expertos consideran que es un sueño más que una posible realidad.

Digital Foundry, medio especializado en tecnología y análisis técnico de videojuegos, reaccionó al reciente avance de GTA VI y compartió sus teorías sobre su desempeño. Considera que Rockstar apunta a 30 fps en consolas para maximizar el nivel de detalle de la nueva entrega. Cree que es algo positivo, pues el título luce realmente bien, incluso en un PS5 base.

“El renderizado, la simulación y la presentación se han ajustado en torno a esa limitación, y el resultado es un nivel sin precedentes de densidad, calidad de los materiales y coherencia del mundo, con concesiones que se centran principalmente en la calidad de la imagen y la fluidez de la animación, más que en la escala o la fidelidad del sistema”, explicó el medio.

Expertos consideran que los 30 fps de GTA VI son los adecuados para su alto nivel de detalle

Digital Foundry añadió que los 30 fps están más que justificados, pues GTA VI tiene detalles alucinantes, como su nuevo sistema de simulación de cabello y sus sombreados. Respecto a la resolución, el medio calcula que el título corre a 1440p sin el uso de sistemas de escalado. También anotó que no hubo caídas de cuadros durante el avance extendido, lo que es una buena señal para los jugadores de consolas.

Es un hecho que Rockstar aprovechará el potencial extra de PS5 Pro para ofrecer una mejor experiencia, pero Digital Foundry cree que esto no necesariamente se traducirá en un aumento en la tasa de cuadros o en el rendimiento en general. Desde su perspectiva, las optimizaciones se harán en la calidad de imagen y en el trazado de rayos.

GTA VI difícilmente correrá a 60 fps en consolas y PC

Ahora bien, ¿existe una posibilidad de que GTA VI tenga un modo a 60 fps en consolas? Digital Foundry lo tiene muy claro: será extremadamente difícil, al menos en el hardware de actual generación. Técnicamente es complicado que un juego tan ambicioso como el de Rockstar pueda alcanzar dicha tasa de cuadros por segundo, incluso en PS5 Pro.

“Rockstar claramente ha dedicado un enorme esfuerzo a equilibrar las cargas de trabajo de la CPU y la GPU para aprovechar al máximo el hardware”, añadió el medio. “Eso hace que una versión a 60 fps sea extremadamente improbable en hardware de consola: no hay forma de recuperar suficiente tiempo de GPU y, sobre todo, de CPU para que una tasa de actualización de 16.7 ms funcione sin comprometer el mundo del juego”.

Probablemente, Rockstar decida renunciar a un modo a 60 fps en consolas para conservar el nivel de detalle del juego intacto. La cuestión es que dicha configuración tampoco sería accesible en GTA VI para PC. Expertos aseguraron que la versión de computadoras superará en varios apartados a la de consolas, pero aún con el potencial adicional será difícil alcanzar los 60 fps.

“PC debería permitir resoluciones más altas, especialmente gracias a los escaladores temporales más modernos como DLSS, junto con un mayor número de muestras de trazado de rayos, mayores distancias de renderizado, etc.”, explicó el medio. “Sin embargo, las exigencias de la CPU para un mundo tan complejo —optimizado para los núcleos Zen 2 de consola a 30 fps— podrían dificultar enormemente alcanzar los 60 fps, algo poco habitual, y probablemente requerirá una CPU de gama alta como un Ryzen X3D reciente para evitar cuellos de botella”.

El desempeño oficial de GTA VI aún es un misterio, pero expertos creen que su tasa de cuadros por segundo será de 30

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