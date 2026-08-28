Las adaptaciones de videojuegos se han convertido en una nueva mina de oro para Hollywood y los grandes estudios de la televisión. Compañías como PlayStation y Nintendo trabajan desde hace tiempo en series y películas basadas en sus franquicias más populares, y XBOX no se quiere quedar atrás en esta carrera.

La división de juegos de Microsoft tiene en sus manos algunas de las sagas más importantes de los videojuegos, así que es normal saber que quiere explorar su potencial tanto en la pantalla chica como en la grande. De hecho, XBOX ya tiene varias producciones en camino y un ambicioso plan para que empresas como Netflix, Paramount y Universal trabajen con varias de sus IP.

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XBOX negocia para que grandes estudios de Hollywood trabajen con sus franquicias

En años recientes, las películas basadas en videojuegos han conquistado la taquilla internacional y han superado todo tipo de récords en Hollywood con sus ingresos. El éxito se ha replicado en la televisión, con series que acumulan millones de vistas e, incluso, impulsan la venta de los juegos de ciertas franquicias. XBOX quiere aprovechar todo esto con más adaptaciones que expandan el alcance de sus sagas.

La compañía de Microsoft ha tenido aciertos, como la adaptación de Fallout, pero también tropiezos que dieron paso a producciones que sus fans preferirían olvidar, como la serie live-action de Halo. Pese a los altibajos, XBOX no tirará la toalla y seguirá apostando por más producciones para el cine y la televisión.

De acuerdo con un reporte de Puck, XBOX ya se acercó a los grandes estudios de Hollywood para llevar más de sus franquicias a la industria cinematográfica y a la televisión. Su objetivo es hacer nuevas producciones de sus IP más relevantes, como Halo, Warcraft, The Elder Scrolls, Diablo, entre otras.

La fuente también asegura que Netflix, Paramount y Universal están muy interesadas en las propiedades intelectuales de XBOX, así que podrían convertirse en las productoras encargadas de sus próximos proyectos.

“XBOX busca un acuerdo con un gran estudio: la problemática división Xbox de Microsoft quiere apostar fuerte por las adaptaciones cinematográficas y televisivas, por lo que ha comenzado a presentar discretamente a Hollywood un costoso paquete de más de una docena de juegos”, asegura el reporte.

Xbox ha tenido éxito y fracasos al adaptar sus franquicia a la televisión

Puck se puso en contacto con las productoras para saber más al respecto, pero se negaron a compartir información. Supuestamente, todas están analizando la propuesta de XBOX para trazar un posible plan que incluya varias adaptaciones.

Por ahora, XBOX no ha revelado por completo sus planes para expandirse aún más en el cine y la televisión; sin embargo, es un hecho que lo hará con sus próximas películas y series que ya vienen en camino.

¿En qué series y películas trabaja XBOX?

En meses recientes, XBOX confirmó que algunas de sus franquicias más populares tendrán adaptaciones para el cine o la televisión. Uno de sus proyectos más recientes es la película de Sea of Thieves, juego de piratas de Rare que será llevado a la pantalla grande por Destin Daniel Cretton, director de Spider-Man: Un nuevo día.

La compañía y sus estudios también trabajan en la película live-action de Call of Duty, que será dirigida por Peter Berg, y en A Minecraft Movie Squared, secuela de Una película de Minecraft con Jack Black, Jason Momoa y Kirsten Dunst. Además, la franquicia de Mojang Studios tendrá una serie animada en Netflix.

Dicho servicio de streaming se encargará de adaptar Gears of War con una producción que aún no ha sido revelada. Por si fuera poco, XBOX y Amazon trabajan en la temporada 3 de la popular serie de Fallout, protagonizada por Ella Purnell.

Es cuestión de tiempo para que más franquicias de XBOX y sus estudios lleguen al cine o a la televisión

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