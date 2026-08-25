Como cada año, Europa se viste de gala para uno de los eventos de videojuegos más importantes: gamescom. La edición 2026 arranca hoy y la industria busca dar un golpe sobre la mesa en un momento complicado para demostrar que hay mucho más que GTA VI.

Como es tradición, en Level Up tenemos para ti el resumen en tiempo real con todos los anuncios del evento. Recuerda también que en nuestra sección de noticias encontrarás las revelaciones más importantes.

Sin más, te damos la bienvenida a nuestro resumen de gamescom 2026.

Nodus Fall es el nuevo juego de los creadores de Genshin Impact

gamescom 2026 inició co noticias importantes. El primer anuncio del evento fue Nodus Fall, el nuevo juego de HoYoverse, creadores de Genshin Impact.

Se trata de un título de acción cooperativo de mundo abierto con temática fantástica que se desarrolla en escenario enormes y cuyo combate muestra influencias de los Souls.

From Hoyoverse comes something completely different than its past titles, this is Nodusfall! #OpeningNightLive pic.twitter.com/BFMkv0vdgu — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Una nueva propuesta de sigilo y táctica con Rainbow Six Tactics

Ubisoft se hizo presenta en gamescom 2026 con la presentación de una nueva entrega de su afamada franquicia Rainbow Six.

Rainbow Six Tactics llegará en 2027 con una propuesta diferente enfocada en la estrategia por turnos y la táctica.

A brand-new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris, this is Rainbow Six Tactics! #OpeningNightLive pic.twitter.com/GOlcOOYwZ8 — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Gears of War: E-Day muestra su nuevo avance y refrenda su exclusividad con XBOX

Uno de los juegos más esperados del año es Gears of War: E-Day, entrega que promete un regreso a las raíces de la franquicia en un momento en que XBOX necesita reconstruir su identidad.

El nuevo avance luce brutal y refrendó la exclusividad que tendrá este título en el ecosistema de XBOX.

From The Coalition, here's Gears of War: E-Day, an XBOX Console Exclusive launching this October. #OpeningNightLive pic.twitter.com/DU19mVE9gA — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

El rol de mundo abierto de Ananta ya tiene fecha de lanzamiento

En años recientes, los juegos de rol y mundo abierto con propuesta free-to-play se han vuelto populares y uno de los más esperados es Ananta.

Durante gamescom 2026, se reveló su fecha de lanzamiento. Ananta llegará a PS5 y PC el 15 de enero de 2027.

It’s time for ANANTA, which comes out January

15th, 2027! #OpeningNightLive pic.twitter.com/0grlz64f3a — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Lo nuevo de Silent Hill siembra el terror con su nuevo avance

Silent Hill está de vuelta y lo mejor es que en años recientes hay nuevas entregas. Esta vez, Konami diversificó las propuestas de la saga y la próxima en ver la luz, o la noche, será Silent Hill: Townfall.

El evento de presentación de gamescom 2026 mostró el nuevo avance de esta entrega que debutará el 24 de septiembre.

🚨NOVO TRAILER de Silent Hill Townfall apresentando um novo personagem e uma criatura gigante com tentáculos!



A atmosfera tá 10/10 pic.twitter.com/tgxZZBKAOo — V⚡BLACK (@vsblack2) August 25, 2026

A Plague Tale sigue cautivando con nuevas historias

Estanos a un par de días del estreno de Resonance: A Plague Tale Legacy y la ocasión se celebra en grande con el nuevo trailer que no esconde lo crudo y dramático de su historia.

New trailer for RESONANCE: A Plague Tale Legacy’ is out.



Releases in 2 days 🔥 pic.twitter.com/AKKfF3D9ow — GameVerse (@TheGameVerse) August 25, 2026

Hay novedades sobre el esperado Sea of Remnants

El juego de rol y mundo abierto con temática pirata, Sea of Remnants, compartió novedades durante la noche de inicio de gamescom 2026.

El título tendrá una Beta cerrad en diciembre de este año y se perfila para debutar el próximo año.

Tides of Annihilation lanza un guiño a Resident Evil Requiem

Nada como un buen juego de acción con combate hack and slash y una historia emotiva. Es ahí donde Tides of Annihilation busca destacar y hoy conocimos su nuevo avance.

La presentación reveló que la actriz Angela Sant’Albano, Grace Ashcroft en Resident Evil Requiem, dará voz a la protagonista.

Let’s step into the world of Tides of Annihilation! #OpeningNightLive pic.twitter.com/DwuyPWeJfF — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Siempre es un buen momento para un nuevo Mega Man

Por supuesto que el gran momento de Capcom no podía estar completo sin la nueva entrega de Mega Man y sabemos que en este momento se desarrolla Mega Man: Dual Override.

Esta entrega debutará el próximo año, pero hoy se mostró su nuevo avance y hay una sorpresa para los fans de una de las nuevas IP de la compañía japonesa.

Here’s an exclusive look at brand-new gameplay from Mega Man: Dual Override! #OpeningNightLive pic.twitter.com/kJU4HWClSk — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Rayman: Legends Retold se acerca y es hora de bailar con La Macarena

Ubisoft quiere retomar el buen rumbo y una de sus apuestas fuertes para este año es Rayman: Legends Retold, remake de su la entrega original que se considera uno de los mejores plataformeros de la historia.

Esta vez tocó la hora de bailar y reír con un nuevo avance que incluye una versión del clásico de todas las fiestas La Macarena.

Let’s take a closer look at Rayman: Legends Retold! #OpeningNightLive pic.twitter.com/1pkFN7VDju — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

PUBG muestra su nueva propuesta con todo y un clásico de Ministry

Ha pasado una década desde que PUBG dio un golpe sobre la mesa con su propuesta Battle Royale y nada fue igual en la industria desde entonces.

Es momento de ver hacia adelante y KRAFTON presentó PUBG Ded Net, se trata de un nuevo FPS multijugador con elementos roguelike cuyo primer avance sorprendió al usar la canción Jesus Built my Hotrod de la banda de metal industrial Ministry.

Tráiler de PUBG: Ded Net pic.twitter.com/3W9EsClCkI — NotPalo (@NotPaloIntel) August 25, 2026

Once Human llega gratis a consola

La industria es tan diversa que hay juegos por los que no es necesario pagar: son gratis. Uno de ellos es el título de supervivencia y mundo abierto Once Human.

Durante gamescom 2026 se anunció que ya está disponible en PlayStation y XBOX e incluye crossplay con PC y móviles.

🎮 Once Human is NOW LIVE on Console!



The wait is officially over — Once Human is NOW LIVE on PlayStation and XBOX! 🎮🔥



Enjoy seamless cross-play and cross-progression across PC, Mobile, and Console. Pick up right where you left off or team up with friends on any platform!



🎁… pic.twitter.com/ja48mnBUKY — Once Human (@OnceHuman_) August 25, 2026

Remedy presume la nueva entrega de Control

Remedy Entertainment es garantía y su próximo lanzamiento es CONTROL Resonant que llegará el 24 de septiembre.

Hoy se presentó su nuevo avance y luce espectacular, en especial por las secciones de combate que resaltan con el tema Omen de la banda de electrónica The Prodigy.

In CONTROL Resonant, enter altered Manhattan as Dylan Faden. Take back the city. Take back control. Save your sister, regain your humanity.



< BUCKLE UP >



CONTROL Resonant arrives September 24th on PlayStation 5, PC via Steam and the Epic Games Store, and XBOX Series X|S.… pic.twitter.com/8jAgKia49D — Remedy Entertainment 🔻Pre-order CONTROL Resonant! (@remedygames) August 25, 2026

Vive el drama de Game of Thrones con un nuevo juego táctico

Game of Thrones es una de las franquicias más exitosas en años recientes y esto también alcanza al mundo de los videojuegos.

Durante ONL de gamescom 2026 se reveló el avance de Game of Thrones: War for Westeros, un juego de táctica y estrategia.

Are you ready to see some gameplay? This is a look at the forthcoming strategy game, Game of Thrones: War for Westeros from Australia’s Playside Studios. #OpeningNightLive pic.twitter.com/R5G88Fbdz5 — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Conoce DUST: Origins, una propuesta de ciencia ficción

Por supuesto que hay lugar para novedades en gamescom 2026 y durante el evento se presentó DUST: Origins, juego de acción y ciencia ficción con perspectiva isométrica.

Es lo nuevo de Airship Syndicate.

This is Dust: Origins from Airship Syndicate. #OpeningNightLive pic.twitter.com/La08dN6kPo — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Exodus luce con su concepto cinematográfico y acción para un solo jugador

Lo nuevo de Wizards of the Coast fue una de las sorpresas de la noche. Exodus es un juego de disparos con elementos RPG y secuencias cinematográficas.

This is Exodus, a cinematic single-player

action RPG from Wizards of the Coast, set in a new,

far-future sci-fi universe. #OpeningNightLive pic.twitter.com/wjNOgsJqPn — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Así luce en acción Warlock - Dungeons & Dragons

Nada como mostrar tu juego en acción. Es ahí donde los fans pueden decidir si lo que ven les atrae más allá de lo que hay en cuanto a historia y secuencias de historia.

Es por eso que durante gamescom 2026, Warlock - Dungeons & Dragons se mostró tal cual y aquí tienes el avance:

Maggie Robertson (@maggiethebard) is here to give us an exclusive, extended first look at the game play for the upcoming Warlock: Dungeons and Dragons! #OpeningNightLive pic.twitter.com/6gAtk9X5QR — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

La nueva entrega de METRO no es broma y muestra el crecimiento que ha tenido la franquicia

Uno de los juegos estelares de la noche fue METRO 2039, la nueva entrega de la franquicia de 4A Games.

Durante el evento se revelaron nuevos detalles y jugabilidad que dan cuenta de lo crudo y brutal de esta historia que hasta ahora se ha contado en 3 capítulos.

Welcome Jon Bloch and Pavel Ulmer from 4A Games. They’re here tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create METRO 2039! #OpeningNightLive pic.twitter.com/PIHAmT3aqR — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

El Agente 47 va con todo por su nuevo objetivo: Snoop Dogg

HITMAN sigue desarrollando nuevo contenido y siempre hay expectativa por el próximo objetivo elusivo. Esta vez, se trata de uno de los mejores raperos de la historia.

Snoop Dogg es el nuevo objetivo de HITMAN y claro que la presentación estuvo a la altura de los gustos de la celebridad.

The Doggfather is truly everywhere - and now @SnoopDogg is coming to Hitman! #OpeningNightLive pic.twitter.com/IdOpWO44uz — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

HoYoverse no se detiene y anuncia Petit Planet

El estudio chino HoYoverse mostró otro de sus nuevos juegos y en esta ocasión se trata de un simulador de vida en un planeta adorable.

Petit Planet llegará en invierno de este año y aquí tienes el primer vistazo.

NEW PETIT PLANET TRAILER



The game will be released this winter!#PetitPlanet #Hoyoverse pic.twitter.com/YDcnHyeqr2 — About Petit Planet (@PetitPlanetAB) August 25, 2026

Michis por doquier, ahora en consola

Mewgenics, lo nuevo de Edmund McMillen y Tyler Glaiel, por fin tiene fecha de lanzamiento para consolas tras inundar PC con infinidad de gatitos.

El título llegará a PS5, XBOX y Switch 2 el 8 de septiembre.

We’re very excited to have a special Mewgenics musical performance at #OpeningNightLive! Give it up for Matthias Bossi, Carla Kihlsteadt and Geoff Pearlman from Ridiculon performing Guillotina! pic.twitter.com/wwIDmuYvya — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Vuélvete rockstar con Stage Tour, el nuevo juego de los creadores de Guitar Hero

Han pasado 2 décadas desde que Guitar Hero conquistó al mundo y RedOctane quiere repetir la hazaña con Stage Tour, juego que llegará el 10 de diciembre.

Hoy se presentó su nuevo avance con detalles y tendrá más de 90 canciones con licencia, más de 180 guitarras Gibson, nuevas formas de jugar y más.

Build your band, hit the stage, and go on tour! 🤘



• 90+ officially licensed songs

• 180+ authentic in-game @gibsonguitar guitars

• 50+ bandmates

• Official hardware

• New ways to play and more!



👉️ Pre-order game & hardware now at https://t.co/eYSYM2WQrL. pic.twitter.com/V2l9DvT7b5 — Stage Tour (@stagetourgame) August 25, 2026

SEGA presume el multijugador de Crazy Taxi World Tour

Uno de los regresos más esperados por los jugadores de antaño es Crazy Taxi, franquicia de SEGA que capturó la cultura pop de finales de los 90 e inicios del siglo XXI.

Crazy Taxi World Tour está en desarrollo y hoy se reveló el multijugador.

Crazy Taxi, Sega’s classic game, is coming back with an all-new installment, here’s the multiplayer reveal! #OpeningNightLive pic.twitter.com/tjdxj91Q5e — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Turok Origins ya tiene ventana de lanzamiento

Todo jugador de la era del N64 recuerda Turok, franquicia que combinó la temática de dinosaurios con elementos tribales y futuristas.

Turok Origins busca retomar la esencia de la franquicia y ya tiene ventana de lanzamiento para primavera de 2027.

Un clásico de todos los tiempos regresa con un inesperado remake

Anteriormente dijimos que Ubisoft está en busca de la redención y los remakes parecen ser una buena estrategia.

Hace unos momentos se reveló el remake de Heroes of Might and Magic III, un clásico de fantasía y estrategia de hace más de 2 décadas.

This is the reveal of a classic remake! Ubisoft presents Heroes of Might and Magic III: Remake. #OpeningNightLive pic.twitter.com/XRzjaLmygL — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Lo nuevo de Frictional Games nos llevará al espacio

Frictional Games tiene historia en el género de terror. Fueron ellos quienes dieron el giro que se necesitaba para dejar descansar a los grandes con Amnesia.

Muchos años han pasado de eso y el estudio siguió trabajando con nuevos lanzamientos, pero ahora tienen algo nuevo: Ontos.

We’ve got your first look at gameplay from Ontos! #OpeningNightLive pic.twitter.com/WXWLIjPNOh — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

Acción sin límites con Zoopunk

Nota en desarrollo

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