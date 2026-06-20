George Lucas, creador de Star Wars y una de las figuras más influyentes en la historia del cine, tendrá una participación especial en Minions & Monsters, la próxima película de Illumination. Lo más curioso es que su incorporación al proyecto se debe a algo muy simple: es un gran fanático de los Minions.

La noticia fue confirmada por Chris Meledandri, director ejecutivo de Illumination, quien reveló que el estudio contactó al cineasta para darle voz a un personaje de la cinta y recibió una respuesta positiva casi de inmediato.

“Se nos ocurrió una idea para un personaje y pensé: ‘¿Qué tal si conseguimos a George?’. No tenía idea de qué respondería, pero obtuvimos un sí muy rápido”, comentó el ejecutivo en una entrevista reciente.

George Lucas tendrá un papel en la nueva película de los Minions

Por ahora, Illumination mantiene en secreto el personaje que interpretará Lucas. No está claro si dará vida a una creación original o si aparecerá como una versión animada de sí mismo.

La posibilidad no parece descabellada, ya que la película llevará a los Minions a Hollywood, escenario perfecto para incluir cameos relacionados con la industria cinematográfica.

Aunque Lucas es conocido principalmente por su trabajo detrás de cámaras, ocasionalmente ha realizado pequeñas apariciones en producciones de cine y televisión. Sin embargo, han pasado varios años desde su último papel como actor de voz.

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El creador de Star Wars quiere regresar para más películas de los Minions

Según Meledandri, la relación entre Lucas e Illumination comenzó hace aproximadamente 2 años, cuando descubrió que el director era admirador del estudio y, especialmente, de la franquicia Mi Villano Favorito.

“Lo que llevó a que nos conociéramos fue cuánto le gustan las películas de Illumination, específicamente Despicable Me y, aún más, los Minions", explicó.

La historia no termina ahí. El ejecutivo aseguró que recientemente volvió a reunirse con Lucas y que el cineasta ya está pensando en futuros proyectos dentro de la franquicia.

“Lo vi hace poco y ya me está hablando sobre el papel que quiere interpretar en la próxima película de los Minions”, reveló.

Minions & Monsters llegará a los cines el próximo 1 de julio de 2026 y marcará una de las colaboraciones más inesperadas entre Hollywood y el universo de los populares personajes amarillos.

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