Cuesta creerlo, pero One Piece está por celebrar su 30.° aniversario. A pesar de tener casi 3 décadas sobre sus espaldas, es más popular que nunca y semana a semana reúne a miles de lectores que están al pendiente del manga. La misma historia aplica para el anime, que mantiene excelentes niveles de rating a pesar de ya contar con más de 1000 episodios.

Aunque poco a poco nos acercamos a lo que parece que será la recta final del viaje de Monkey D. Luffy, la serie está muy lejos de ver su conclusión. Precisamente, en el horizonte se asoman numerosos proyectos que expandirán la narrativa general y permitirán vivir acontecimientos clásicos desde una nueva perspectiva.

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Confirman la fecha y los horarios del One Piece Day 2026

Los fanáticos deben estar muy atentos, pues una celebración especial tendrá lugar a finales de agosto. Durante el evento, los máximos responsables de la franquicia harán acto de presencia para compartir las novedades y conmemorar el legado del anime y manga. Y sí, grandes personalidades se darán cita y estarán presentes.

Por supuesto, hablamos del One Piece Day 2026, un festejo anual que estará lleno de actividades para los seguidores más fieles de la obra de Eiichiro Oda. Como es habitual, también se realizarán un par de transmisiones en vivo, en las que los fanáticos de todo el mundo podrán enterarse de las últimas noticias de la serie.

El evento de este año se llevará a cabo del 22 al 23 de agosto en el Makuhari Messe en Japón. Aunque los asistentes tendrán acceso exclusivo a los stands y puestos de mercancía, los fans del resto de países podrán sintonizar completamente gratis y sin restricciones el stream que se realizará en YouTube.

El One Piece Day 2026 se extenderá por 2 días, y se dividirá en bloques. Cada panel estará dedicado a una actividad o anuncio. El evento promete estar lleno de noticias relacionadas con el futuro de los numerosos proyectos de la franquicia, y también se espera que actores de voz y creativos hagan acto de presencia.

El primer día de la convención temática se dedicará principalmente a las celebraciones de apertura, mientras que el segundo será el más importante porque se llevarán a cabo las actividades principales.

El evento One Piece Day 2026 se llevará a cabo del 22 al 23 de agosto en Japón

A continuación, compartimos las fechas y los horario de todos los paneles confirmados del One Piece Day 2026:

22 de agosto:

Panel de apertura ― 6:25 PM JST

Resultados de la segunda encuesta mundial de popularidad de personajes de One Piece (últimos 70 puestos) ― 7:45 PM JST

23 de agosto:

Panel de apertura del segundo día ― 10:40 AM JST

Resultados de la segunda Resultados de la segunda encuesta mundial de popularidad de personajes de One Piece (top 30) ― 11:40 AM JST

Noticia #1 del One Piece Day ― 11:50 AM JST

Noticia #2 del One Piece Day ― 12:40 PM JST

Panel especial dedicado al juego de cartas de One Piece ― 1:25 PM JST

Noticia #3 del One Piece Day ― 2:20 PM JST

Concurso de conocimiento ― 3:15 PM JST

Panel con los actores del Arco de Elbaph ― 4:45 PM JST

Presentación musical en vivo ― 6:30 PM JST

Posibles anuncios del One Piece Day 2026

Por ahora, Bandai Namco, Toei Animation y Shueisha guardan silencio sobre cuáles podrían ser los grandes anuncios del evento en vivo. Lo más sensato sería pensar en que habrá algún tipo de noticia relacionada con el anime oficial, que pronto terminará la emisión de su temporada actual.

Dado que el Arco de Elbaph finalizará su tanda de episodios en las próximas semanas, el One Piece Day 2026 sería una excelente oportunidad para ver un teaser de los capítulos que se transmitirán en 2027. También cabe la posibilidad de que haya novedades sobre el manga de Eiichiro Oda.

Por supuesto, también es factible que se compartan nuevos detalles del resto de proyectos aledaños de la franquicia. El evento podría incluir un nuevo adelanto del especial de LEGO que llegará a streaming durante el otoño, así como noticias relacionadas con la tercera temporada de la adaptación live-action de Netflix.

Tampoco hay que olvidar que el primer arco de One Piece tendrá un remake que debutará en el primer trimestre de 2027, así que existen muchas posibilidades de que se revele más información e incluso se comparta un nuevo trailer en el evento de este mes. Si bien hay motivos para estar emocionados, lo mejor será moderar las expectativas.

Durante el One Piece Day 2026 se compartirán las ultimas noticias relacionadas con los nuevos proyectos de la franquicia

Pero dinos, ¿qué es lo que más te emociona del evento en vivo? Déjanos leerte en los comentarios.

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