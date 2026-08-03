La era de Internet y el ascenso de la era digital cambiaron las formas de comunicación. Hoy, todo se dialoga a través de las aplicaciones de mensajería y la más popular en el mundo es WhatsApp. Sin embargo, no es infalible y enfrenta problemas graves en este momento.

Usuarios de la plataforma gratuita de mensajes propiedad de Meta enfrentan diversos problemas para comunicarse y los reportes aumentan conforme pasa el tiempo.

¿De qué se trata y qué puedes hacer? Te decimos a continuación.

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WhatsApp se cae a nivel mundial y millones de usuarios son afectados

A través de reportes en redes sociales como X y Facebook, usuarios de WhatsApp informaron sobre los problemas que tiene la plataforma de mensajería en este momento.

De acuerdo con el sitio especializado Down Detector, la plataforma de mensajería presentó problemas a partir de las 2 PM y en un par de horas los reportes aumentaron de forma considerable.

Cabe señalar que los reportes vienen de usuarios de distintas partes del mundo, por lo que se considera una falla masiva y de importancia.

En este momento, los usuarios de WhatsApp pueden enfrentar 1 o todos los siguientes problemas:

No se pueden enviar ni recibir mensajes de texto

No se pueden enviar ni recibir imágenes o video

No se pueden enviar o recibir gifs

Bloqueo de la aplicación

WhatsApp se cayó en todo el mundo

¿Qué hacer ante la falla masiva de WhatsApp?

WhatsApp es la plataforma de mensajería más grande del mundo con más de 3 mil millones de usuarios gracias a que es gratis y a su funcionamiento sencillo que usa datos de navegación o conexiones Wi-Fi.

De ahí que una caída mundial cobre relevancia, tal como sucede en este momento, pero no debes caer en pánico.

Debes saber que se trata de una falla general que afecta a millones de personas. El problema está en los centros de datos y servidores de WhatsApp, no en tu equipo.

De ahí que te recomendemos que no desinstales la aplicación ni la vuelvas a instalar. No es necesario y puede convertirse en una tarea tediosa e incluso peligrosa si no cuentas con copia de respaldo de tus mensajes y archivos, podrías perder material importante.

En este caso, solo resta esperar que los responsables de la plataforma solucionen el problema. En dado caso, usa el servicio de mensajería de tu smartphone u otra plataforma de mensajes o redes sociales. Aunque parezca cosa del pasado, una llamada tradicional bastará por si necesitas dar un mensaje urgente.

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