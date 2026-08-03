WhatsApp se cae a nivel mundial y millones de usuarios reportan problemas para enviar mensajes y contenido multimedia a través de esta plataforma de MetaPor Víctor Rosas el
La plataforma de mensajería es la más grande del mundo con más de 3 mil millones de usuarios
La era de Internet y el ascenso de la era digital cambiaron las formas de comunicación. Hoy, todo se dialoga a través de las aplicaciones de mensajería y la más popular en el mundo es WhatsApp. Sin embargo, no es infalible y enfrenta problemas graves en este momento.
Usuarios de la plataforma gratuita de mensajes propiedad de Meta enfrentan diversos problemas para comunicarse y los reportes aumentan conforme pasa el tiempo.
¿De qué se trata y qué puedes hacer? Te decimos a continuación.
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WhatsApp se cae a nivel mundial y millones de usuarios son afectados
A través de reportes en redes sociales como X y Facebook, usuarios de WhatsApp informaron sobre los problemas que tiene la plataforma de mensajería en este momento.
De acuerdo con el sitio especializado Down Detector, la plataforma de mensajería presentó problemas a partir de las 2 PM y en un par de horas los reportes aumentaron de forma considerable.
Cabe señalar que los reportes vienen de usuarios de distintas partes del mundo, por lo que se considera una falla masiva y de importancia.
En este momento, los usuarios de WhatsApp pueden enfrentar 1 o todos los siguientes problemas:
- No se pueden enviar ni recibir mensajes de texto
- No se pueden enviar ni recibir imágenes o video
- No se pueden enviar o recibir gifs
- Bloqueo de la aplicación
¿Qué hacer ante la falla masiva de WhatsApp?
WhatsApp es la plataforma de mensajería más grande del mundo con más de 3 mil millones de usuarios gracias a que es gratis y a su funcionamiento sencillo que usa datos de navegación o conexiones Wi-Fi.
De ahí que una caída mundial cobre relevancia, tal como sucede en este momento, pero no debes caer en pánico.
Debes saber que se trata de una falla general que afecta a millones de personas. El problema está en los centros de datos y servidores de WhatsApp, no en tu equipo.
De ahí que te recomendemos que no desinstales la aplicación ni la vuelvas a instalar. No es necesario y puede convertirse en una tarea tediosa e incluso peligrosa si no cuentas con copia de respaldo de tus mensajes y archivos, podrías perder material importante.
En este caso, solo resta esperar que los responsables de la plataforma solucionen el problema. En dado caso, usa el servicio de mensajería de tu smartphone u otra plataforma de mensajes o redes sociales. Aunque parezca cosa del pasado, una llamada tradicional bastará por si necesitas dar un mensaje urgente.
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