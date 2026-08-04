Es una era extraña para los usuarios de consolas, sin duda. XBOX Series X|S y PS5 son más caros hoy de lo que fueron en su lanzamiento, rompiendo con aquel patrón de mercado donde los últimos años arrojaban un precio más accesible dado el paso del tiempo.

En el caso de las consolas de Microsoft, la crisis de la RAM a nivel mundial pegó muy fuerte y esto resulta en una serie de aumentos de precio en años recientes.

El último tuvo lugar hace unos días en Europa, mismo que se avisó desde hace meses (no fue sorpresa), pero no quedará ahí, según una fuente confiable.

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XBOX Series X|S serán más caros, peus otro aumento de precio es posible

Una de las polémicas en el mundo de los videojuegos en los últimos días fue el aumento de precio de XBOX Series X|S que aplicó en Europa.

Los precios de ambas consolas quedaron de la siguiente manera:

Xbox Series S 512GB: $499 USD

Xbox Series S 1TB: $599 USD

Xbox Series X 1TB Digital: $750 USD

Xbox Series X 1TB: $800 USD

Sin embargo, el aumento en el costo no se detendrá ahí. De acuerdo con una publicación del periodista Jez Corden, los aumentos de precio de las consolas de Microsoft “no han alcanzado su techo”.

De acuerdo con reportes, Microsoft pierda hasta $150 dólares por cada consola que venden actualmente. A la par, el precio de la RAM y otros componentes necesarios para fabricar la línea XBOX Series no deja de subir y esto se resiente en el precio para el usuario final.

Dado que la situación tecnológica no mejorará, pues los fabricantes más grandes del mercado ya advirtieron que la memoria será cada vez más cara, se esperan más aumentos de precio para las consolas de Microsoft.

¿Un aviso sobre el costo de Project Helix?

En anteriores generaciones, el final de ciclo estaba lleno de emoción y expectativa por los anuncios de las nuevas consolas. Poco se decía sobre su precio pues, hasta hace unos años, se pensaba que el límite de mercado era $600 dólares. Lanzar un sistema por encima de ese precio era un error, pero los tiempos y las condiciones cambian.

En el contexto actual, fans piensan que XBOX está matando 2 pájaros de un tiro. El aumento de precio de XBOX Series X|S, hardware de hace 6 años, serviría para preparar al mercado y a los jugadores para el costo de Project Helix.

Si el modelo XBOX Series X de 1TB cuesta $800 dólares tras el aumento en Europa, la idea de que Project Helix, un hardware mucho más poderoso, cueste cuando menos $1000 dólares no es exagerada.

Expertos advierten que tanto Project Helix como PS6 costarán más de $1000 dólares pues las compañías se están adaptando a un nuevo modelo de negocio que reduce la accesibilidad de los videojuegos para privilegiar los altos costos y a los consumidores que puedan pagarlos.

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