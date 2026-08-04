El nombre de Bobby Kotick tiene historia en la industria de los videojuegos. El detalle es que tanto para lo bueno, como para lo malo. El polémico directivo es responsable de llevar a la cima a una de las compañías más grandes del gaming: Activision Blizzard King.

Tras cerrar la adquisición más importante en la historia de la industria, el directivo podría regresar al mundo del entretenimiento.

La diferencia es que esta vez no se trata de consolas, controles y computadoras, sino de cine, series, animaciones y otro tipo de contenido. Curiosamente, también sería parte de una de las fusiones más importantes.

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Paramount quiere a Bobby Kotick en sus filas

De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, el interior de Paramount se prepara para la inminente aprobación de la compra de Warner Bros. y un nombre salió a relucir como uno de sus fichajes estrella.

Se trata de un movimiento a nivel directivo. Según fuentes relacionadas con la empresa de entretenimiento, Paramount quiere a Bobby Kotick como miembro del consejo de administración.

En caso de que el exdirectivo de la industria de los videojuegos acepte, su nombramiento tendría lugar una vez que se cierre la compra de Warner Bros..

Cabe señalar que, en este momento, la fusión que costó $110 mil millones de dólares se encuentra suspendida. Esto tras una demanda y la aplicación de recursos legales por parte de una coalición de gobernadores de Estados Unidos quienes consideran que la adquisición va en contra de los intereses del público norteamericano, además de que concentrará poder y valor en una sola empresa.

Paramount has reportedly approached former Activision CEO Bobby Kotick about joining the company's board of directors following its acquisition of Warner Bros. Discovery



[via Wall Street Journal] pic.twitter.com/xTAHuyUEF3 — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 3, 2026

¿Cuáles son los logros de Bobby Kotick al frente de Activision?

Bobby Kotick llegó a Activision en febrero de 1991, cuando adquirió una participación importante en la compañía, que en ese momento atravesaba una complicada situación financiera.

Desde el inicio impulsó una reestructuración que permitió rescatar el negocio y sentó las bases para convertirlo en una de las empresas más importantes de la industria de los videojuegos.

Entre sus mayores logros destacan la expansión mediante la adquisición de diversos estudios, el crecimiento de franquicias como Call of Duty, Tony Hawk’s Pro Skater y Guitar Hero, así como la fusión con Vivendi Games en 2008, que dio origen a Activision Blizzard y fortaleció su presencia en el mercado global.

Tras más de 3 décadas al frente de la empresa, Kotick dejó el cargo el 29 de diciembre de 2023, poco después de concretarse la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Durante su gestión también supervisó la integración de Blizzard Entertainment y King, responsables de franquicias como World of Warcraft, Diablo, Overwatch y Candy Crush, además de convertir a Call of Duty en una de los productos más exitosos y rentables de la historia. Prácticamente, Bobby Kotick tomó una empresa en crisis y la llevó al mayor de los éxitos.

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