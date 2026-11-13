LO QUE DEBES SABER

GTA 6 podría establecer un nuevo estándar en la industria, lo que genera preocupación ante posibles aumentos de precio en los juegos AAA

El precio de $79,99 dólares de Grand Theft Auto 6 supone un incremento considerable respecto a los estándares anteriores

Solo unas pocas franquicias, como las de PlayStation y XBOX, podrían cobrar precios más elevados a los jugadores

GTA 6 es un juego único y especial en muchos sentidos, así que se espera que marque la pauta para el resto de la industria. Hay mucho temor ante la posibilidad de que las compañías vean este lanzamiento histórico e intenten replicar algunas de sus peores prácticas, como el aumento en el precio. Al respecto, un experto se muestra optimista.

De acuerdo con el analista Rhys Elliott de la firma de investigación Alinea Analytics, ciertas empresas querrán seguir la estela de Grand Theft Auto y aumentar el precio de sus próximos lanzamientos AAA; sin embargo, advierte que la inmensa mayoría se toparán con pared si intentan hacer que sus nuevos juegos sean más caros.

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El precio de GTA 6 podría ser un precedente peligroso para la industria

Sin duda, el precio se convirtió en tema de discusión, debate y temor en años y meses recientes. Todo inició el año pasado con el anuncio de que Mario Kart World, uno de los exclusivos más importantes de Nintendo Switch 2, se vendería a cambio de $79.99 USD. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y otros juegos también está disponiblen a ese costo.

Si el videojuego de carreras y un port mejorado pueden venderse a $80 USD sin generar fricción entre los fanáticos, ¿qué impide que otras compañías hagan lo mismo? La comunidad empezó a preocuparse ante un escenario cada vez más factible en el que Grand Theft Auto 6 superara fácilmente los $100 USD.

Al final, GTA 6 se venderá a cambio de $79.99 USD en su versión básica y $99.99 USD para su Ultimate Edition. Es el escenario menos negativo, pero aun así el supone un aumento de $20 USD con respecto a los $60 USD de Grand Theft Auto 5 y los de $10 USD de la mayoría de los juegos AAA de la actualidad.

Rhys Elliott habló sobre el tema en una publicación en redes sociales, y tranquilizó a los jugadores. En su texto, el analista afirmó que, cuando Grand Theft Auto 6 se convierta inevitablemente en un éxito absoluto, algunas compañías “saltarán de alegría” porque creen que también podrán subir el precio de sus juegos.

El problema es que, según explica el experto, muy pocos estudios tienen el prestigio suficiente para garantizar que la comunidad esté dispuesta a pagar $80 USD o más por sus proyectos.

“GTA 6 es un producto extremadamente especial en el mundo del entretenimiento. La gente pagará lo que sea por tenerlo, lo que lo convierte en el caballo de Troya perfecto para una subida generalizada de precios en la industria. El precio de $80 USD será una bendición para algunos editores, pero una posibilidad remota para otros”.

El precio de $80 USD de Grand Theft Auto 6 podría marcar un nuevo estándar para la industria

XBOX, PlayStation, Warner Bros. Games y otras compañías podrían subir el precio

El analista de Alinea Analytics comparte una realidad incómoda: “cuando un jugador gasta $100 USD en GTA 6, su presupuesto restante se reduce”. Esto básicamente revela que los consumidores están pocos dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero en otros juegos fuera de Grand Theft Auto.

En ese sentido, Rhys Elliott procedió a enumerar algunos de los estudios que son suficientemente populares para convencer a sus fieles seguidores a comprar sus juegos a $80 USD. El experto cree que PlayStation podría ser uno de ellos, y teoriza que tiene lo suficiente para vender God of War Laufey de Santa Monica Studio o Intergalactic: The Heretic Prophet a un costo más elevado.

Del lado de XBOX, el analista estima que la serie Forza Horizon también es muy exitosa y podría hacer que sus fanáticos compren la nueva entrega a un precio por encima del estándar actual, siempre y cuando no debute en XBOX Game Pass. Recordemos que Microsoft intentó cobrar $80 USD por The Outer Worlds 2, pero dio marcha atrás.

Rhys Elliott comentó que FromSoftware tiene el prestigio suficiente para cobrar $80 USD por sus nuevos juegos, y señala que Hogwarts Legacy 2, la secuela de uno de los juegos más vendidos de la última década, también podría venderse a un precio más elevado.

“No todos los juegos son iguales, y las editoras AAA de nivel medio, y también las editoras más grandes que ofrecen juegos más pequeños o remakes, bajarán los precios a entre $40 y 60 USD”, concluyó Rhys Elliott.

Rhys Elliott opina que PlayStation querrá seguir los pasos de GTA 6 y venderá Intergalactic: The Heretic Prophet a $80 USD

Pero cuéntanos, ¿crees que las compañías intentarán subir el precio de sus juegos? Déjanos leerte en los comentarios.

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