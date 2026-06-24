Tras una larga y tortuosa espera, Grand Theft Auto VI por fin empieza a materializarse. Tal como se anticipó, a mediados de esta esta semana salió a la luz una avalancha de información inédita que reveló muchos detalles interesantes sobre este ambicioso proyecto. Ahora, ya tenemos una idea un poco más clara sobre cómo se estructurará la historia.

En esta ocasión, Rockstar Games profundizó en los precios oficiales y el contenido que los jugadores podrán desbloquear a través de la costosa Ultimate Edition. Tristemente hubo pocas novedades con respecto a la jugabilidad y el arco narrativo, pero una descripción oficial reveló un punto muy llamativo sobre la forma en que se presentará la campaña.

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La historia de GTA VI se dividirá en capítulos

Históricamente, el componente narrativo de los juegos de la saga es muy lineal: los jugadores deben completar una serie de misiones en sucesión, y a veces con algunos añadidos. Por ejemplo, es posible liberar nuevas zonas del mapa en GTA: San Andreas y desbloquear personajes jugables en GTA V.

Por ahora, la estructura que se adoptó para Grand Theft Auto VI es un misterio y deberemos esperar hasta que los desarrolladores compartan más información sobre el tema; sin embargo, parece que Rockstar Games ya confirmó que la campaña de la más reciente entrega se dividirá en partes, tal como sucede en Red Dead Redemption 2.

Una breve línea en la descripción oficial de la Ultimate Edition del título de mundo abierto señala que algunas de las bonificaciones que se incluyen en dicha versión estarán “integradas en todos los aspectos de la historia de Jason y Lucia, con nuevos objetivos que se descubrirán tras cada capítulo”.

El uso deliberado del término “capítulo” parece adelantar que la campaña principal de GTA VI se dividirá en grandes secciones, y que posiblemente cada una tendrá un tono especifico o se desarrollará en una parte determinada del enorme mapa de Vice City. En muchos sentidos, podría tener la misma estructura que el western de 2018.

Vale la pena recordar que Red Dead Redemption 2 emplea un total de 6 capítulos para presentar la historia de Arthur Morgan, así como 2 epílogos para darle cierre. Este esquema permitió que el hilo argumental evolucionara significativamente, con cambios generales en el mapa del mundo abierto e incluso saltos temporales.

Con esto en mente, algunos fanáticos teorizan que Grand Theft Auto VI mantendrá la misma filosofía y presentará grandes secciones de historia que posiblemente se enfocarán en determinadas zonas de la ciudad y sus alrededores. Otros incluso creen que la narrativa mostrará avances significativos en el tiempo, lo que permitirá apreciar los cambios que experimentan los protagonistas a lo largo de la campaña.

La campaña de Grand Theft Auto VI se dividiría en capítulos, tal como sucede en Red Dead Redemption 2

¿De qué tratará GTA VI?

Si bien Rockstar Games no reveló nuevos detalles sobre el componente narrativo de Grand Theft Auto VI, ya existe una sinopsis oficial que revela, en términos generales, el tipo de historia que los fanáticos pueden esperar.

Según la descripción, la campaña se enfocará en Jason y Lucia, una pareja de temibles delincuentes que se ve envuelta en una conspiración criminal después de que un golpe fácil sale mal. Ahora, la dupla deberá trabajar en equipo “si quiere salir con vida”. Rumores previos revelaron que la trama está inspirada en Bonnie y Clyde.

Al considerar que Red Dead Redemption 2 es uno de los juegos más aclamados de la década gracias a su emotiva y memorable historia, es bueno saber que, en mayor o menor medida, GTA VI podría tomar prestado algunos de sus mejores elementos.

Por otra parte, elestudio desarrollador ya confirmó que la Standard Edition de GTA VI estará disponible para PS5 y XBOX Series X|S a cambio de $80 USD, mientras que la Ultimate Edition, que se alza como la única opción para conseguir objetos exclusivos, se venderá en tiendas por $100 USD.

Jason y Lucia son los personajes principales de GTA VI

Pero dinos, ¿cómo crees que se dividirá la campaña del juego? ¿Te gustaría que hubiera saltos temporales, y cambios en el mapa en cada capítulo? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.

Podrás encontrar más información sobre Grand Theft Auto VI si visitas esta página.

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