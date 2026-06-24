Grand Theft Auto VI se dejó ver una vez más a mediados de esta semana con nuevas capturas de pantalla y mucha información relacionada con su lanzamiento. Ya sabemos lo que será necesario pagar para jugar este título y el contenido que incluirán las únicas 2 ediciones disponibles. Eso sí, la versión física sacó canas verdes a los jugadores.

Para nadie es secreto que el formato físico está lejos de vivir su mejor momento, pues las ventas digitales son cada vez más prominentes en los reportes financieros de las grandes compañías del gaming. Esto deja claro que menos jugadores compran discos y cartuchos de sus videojuegos favoritos.

Los expertos y analistas debaten si llegará el día en que las unidades físicas desaparecerán por completo del mercado o, en su defecto, se convertirán en artículos pensados para los entusiastas y coleccionistas. Aún hay muchas dudas, y ciertamente el caso de GTA VI añade más leña al fuego. Eso sí, la polémica no tendría un impacto significativo en el rendimiento comercial del sandbox.

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La controversia por la edición física no afectará las ventas de Grand Theft Auto VI

Se esperaba que Rockstar Games revelara el precio oficial de su proyecto más esperado el 25 de junio de 2026 junto al lanzamiento de las reservas, pero sorprendió a la comunidad y confirmó el costo y más detalles a primera hora del miércoles 24 de junio.

Grand Theft Auto VI seguirá los pasos de Mario Kart World de Nintendo Switch 2 y costará $79.99 USD en su edición más barata, mientras que su Ultimate Edition, que incluye atuendos, vehículos y demás contenido exclusivo, se pondrá a la venta por $99.99 USD.

Al margen de los precios elevados, gran parte de la conversación se enfocó en la edición física. Rockstar Games confirmó que las cajas de GTA VI para PlayStation 5 y XBOX Series X|S no incluirán un disco, por lo que solamente tendrán un código que los jugadores deberán canjear en la tienda digital para descargar su copia del título.

Esta confirmación enfadó a los fanáticos, pues temen que sea la antesala para el fin definitivo del formato físico. Incluso algunas personas afirmaron que no comprarán el juego hasta que Rockstar Games lance una edición que sí incluya el disco; sin embargo, ¿la polémica tendrá un impacto negativo en las ventas generales? En lo absoluto.

Esto es lo que piensa el siempre confiable analista Mat Piscatella de Circana, quien señaló que, a pesar de la reacción negativa de un sector de la comunidad, la controversia no afectará las ventas de Grand Theft Auto VI. De hecho, cree que la edición física sin disco podría resultar beneficiosa para las tiendas que no venden juegos de segunda mano.

“En fin, haré de abogado del Diablo. Dado el porcentaje de consolas PS5 y XBOX Series X que hay [en el mercado] sin lector de discos, se podría argumentar que el código en la caja podría ofrecer una mejor oportunidad para los minoristas que no venden juegos usados”, comentó el experto.

“En cualquier caso, no puedo decir que esto cambie algo con respecto a las expectativas de ventas totales”, enfatizó Mat Piscatella. El asesor también duda que un posible boicot afecte el desempeño comercial de GTA VI.

Grand Theft Auto VI no incluirá el disco en la caja de su edición física

Tienda se niega a vender la edición física de GTA VI

En medio de la polémica que generó el anuncio oficial de Rockstar Games, VGP Video Games Plus, una importante tienda especializada en videojuegos con sede en Canadá, hizo una declaración que sorprendió a los fans: en aras de apoyar la preservación de la industria, se negará a vender la versión física de Grand Theft Auto VI.

El minorista asegura que no ofrecerá el juego debido a la política actual de la empresa, pero enfatiza que está dispuesto a vender el título en caso de que el estudio desarrollador y el publisher detrás del proyecto decidan lanzar una edición física que sí incluya un disco en la caja.

Es ampliamente sabido que algunas tiendas rompen el embargo y venden los discos antes del lanzamiento oficial, lo que provoca que capturas de pantalla e incluso videos empiecen a circular por Internet. Todo parece indicar que Rockstar Games decidió optar por códigos digitales para evitar los spoilers.

“Este es el estudio más reacio a las filtraciones de la industria, y no querrá que las copias físicas ‘se filtren sin control’ antes de la fecha de lanzamiento, lo cual, como sabemos, siempre ha sido un riesgo con los discos. Sospecho que eso forma parte de su estrategia”, comentó el analista Rhys Elliott.

Los códigos digitales en las ediciones físicas de GTA VI ayudan a combatir el mercado de segunda mano

El experto de Alinea Analytics también señala que lanzar una versión física que sólo incluya un código es una buena manera de eliminar el mercado de segunda mano.

Pero cuéntanos, ¿no comprarás el juego en físico por la ausencia de un disco? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre GTA VI si visitas esta página.

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