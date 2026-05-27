Aunque hoy muchos recuerdan a Silicon Knights principalmente por Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, el legendario estudio canadiense también lanzó otros proyectos que quedaron marcados por el desastre, las demandas y uno de los desarrollos más problemáticos de su época.

Ahora, uno de esos títulos volvió a llamar la atención porque puede conseguirse completamente gratis en Xbox.

Se trata de Too Human, exclusivo de Microsoft para Xbox 360 que actualmente puede reclamarse sin costo en la tienda digital de Xbox.

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Too Human fue uno de los proyectos más problemáticos de Xbox 360

Too Human tuvo una historia de desarrollo extremadamente complicada. El proyecto comenzó originalmente a finales de los años 90 como un juego planeado para PlayStation. Posteriormente pasó a convertirse en exclusivo de Nintendo cuando la compañía japonesa adquirió parte de Silicon Knights durante la era de Nintendo GameCube.

Sin embargo, el juego terminó llegando exclusivamente a Xbox 360 años después gracias a una alianza con Microsoft.

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La propuesta mezclaba acción, RPG y mitología nórdica dentro de una ambientación futurista, algo que sonaba extremadamente ambicioso para la época. El problema fue que el resultado final dividió completamente a la crítica y a los jugadores.

Muchos consideraron que el juego nunca logró alcanzar el nivel de calidad que el estudio había mostrado anteriormente con Eternal Darkness: Sanity’s Requiem.

El juego quedó marcado por la pelea entre Silicon Knights y Epic Games

Parte de la fama de Too Human también proviene del enorme conflicto legal entre Silicon Knights y Epic Games.

El estudio canadiense demandó a Epic alegando problemas con Unreal Engine 3, motor utilizado durante el desarrollo del juego. Sin embargo, la situación terminó completamente al revés.

Epic Games ganó el juicio y Silicon Knights fue obligado a pagar millones de dólares, además de destruir copias de algunos de sus videojuegos relacionados con el conflicto. Ese golpe financiero prácticamente terminó acabando con el estudio poco tiempo después.

Así puedes reclamar Too Human gratis en Xbox

Actualmente, Too Human puede conseguirse gratis directamente desde la tienda digital de Xbox.

Los jugadores únicamente deben iniciar sesión desde una consola Xbox, navegador web o aplicación móvil, buscar el juego y añadirlo a su cuenta sin costo.

Lo mejor es que el título cuenta con retrocompatibilidad, así que también puede jugarse en Xbox One y Xbox Series X and Series S.

Cabe mencionar que esta promoción ya lleva un tiempo disponible y no parece que vaya a caducar pronto. Dicho esto, te recomendamos aprovecharla lo más pronto posible para evitar quedarte sin él

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