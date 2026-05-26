Para nadie es secreto que muchos desarrollos de videojuegos se realizan con el apoyo de terceros. Hay compañías especializadas en ciertas áreas y ese es su negocio: ofrecer sus servicios a quienes los contraten.

Sin embargo, hay ocasiones en que la creación de un juego se delega a estudios externos, mientras el equipo “oficial” solo supervisa el proyecto.

Este podría ser el caso de Halo: Campaign Evolved, remake del primer juego de la icónica franquicia de Xbox. Un reporte asegura que no es un título hecho en casa, dado que depende en su mayoría del trabajo de equipos externos a Halo Studios.

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Reporte asegura que Halo: Campaign Evolved es un proyecto que depende de terceros

De acuerdo con un reporte del especialista en Halo, Rebs Gaming, el desarrollo del remake del primer juego no está en manos de Halo Studios.

Al respecto, una fuente que optó por el anonimato, pero que es parte del proceso interno, señaló que el desarrollo de Halo: Campaign Evolved involucra a estudios externos más allá de una función tradicional de apoyo.

En ese sentido, mencionó que los equipos de fuera trabajan en el juego hasta en las tareas más sencillas, por lo que no se puede considerar que sea un trabajo hecho por Halo Studios:

“Se utilizó mucha externalización para crear Campaign Evolved, incluso para la programación y el diseño básicos, tanto que en realidad no es un proyecto en el estudio”.

En este caso, y según el testimonio, Halo Studios cumple un papel de supervisor del proyecto, pero no está en pleno control de su desarrollo, esto pese a que toma el crédito como estudio responsable.

¿Quiénes trabajan en el desarrollo del remake de Halo?

Tal como lo señala un reporte de Windows Central, se sabe que uno de los estudios que trabaja en el remake de Halo es Abstraction.

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Se trata de una filial del reconocido equipo Virtuos, el cual se especializa en remakes y que trabajó recientemente en los lanzamientos de TES IV: Oblivion y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Al respecto, se menciona que Abstraction trabaja en el diseño de niveles y en el apartado técnico del juego.

Finalmente, la investigación de Rebs Gaming revela detalles del proyecto. Uno de ellos es que los equipos de desarrollo trabajan para cambiar zonas que en el juego original se consideran monótonas, tediosas o aburridas. Asimismo, señala que hay planes para que tenga un alto factor de rejugabilidad.

Por el momento, no hay fecha de lanzamiento para Halo: Campaign Evolved, pero saldrá en PS5, Xbox Series X|S y PC, refrendando la estrategia multiplataforma de Microsoft y Xbox.

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