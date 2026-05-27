El mundial de fútbol de 2026 está a la vuelta de la esquina y eso significa que durante las próximas semanas habrá mucho contenido alrededor del balón. La ocasión es propicia, incluso, para regresos inesperados.

Tal es el caso de una franquicia de culto para los gamers de la vieja escuela en Brasil y distintos países de América Latina.

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta IP regresará con una colección para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC.

Lo mejor es que se trata de un videojuego que se inspiró en uno de los robos más infames de la historia del fútbol.

NO TE LO PIERDAS:Forza Horizon 6 es un éxito gigante y acaba de superar un sorprendente récord de Halo en Steam

Anuncian Soccer Kid Collection ¿Cuándo debuta?

Por medio de un comunicado de prensa, QUByte Interactive anunció el lanzamiento de Soccer Kid Collection.

Se trata de un videojuego que debutó en 1993 y fue desarrollado por Krisalis Software. En ese entonces, el mundial de 1994 estaba a un año y el fútbol comenzaba con una fase de expansión global que también llegó a los videojuegos.

Este juego es un plataformero con una mecánica peculiar. Para acabar con tus enemigos necesitas dominar el balón y disparar para eliminarlos. Esto añadió un toque táctico y estratégico para calcular los movimientos.

Asimismo, el título original destacó por incluir secuencias en video en caricatura para explicar su historia.

De acuerdo con la información, Soccer Kid Collection incluye las versiones de SNES y MS-DOS, un sistema de guardado para no perder el avance e iniciar de nuevo, opciones de filtros retro y una galería con material histórico que encantará a los entusiastas.

Esta entrega debutará en pleno mundial, 18 de junio, y llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

¿Cuál es la emocionante historia futbolera detrás de este videojuego?

Uno de los detalles que encantó a los jugadores hace más de 30 años es que Soccer Kid se inspiró en uno de los robos más grandes en la historia del fútbol.

Noticias Abuela gamer hace streams de VALORANT para recaudar dinero y comprar una lápida para su hija fallecida GrannyGamingz empezó a realizar transmisiones en vivo por diversión, y recientemente regresó para conseguir fondos VER

La primera copa del mundo, el trofeo Jules Rimet, fue robado en Brasil en 1983. Se trató del segundo robo en su historia, pero esta vez fue definitivo.

La copa se encontraba en Brasil pues la selección de ese país ganó ese derecho al ganar 3 mundiales. Sin embargo, los ladrones Sergio Pereira Albert, José Luis Vieira y Francisco José Rivera robaron el trofeo.

Pese a los esfuerzos por recuperarlo, no fue posible y se dice que el joyero argentino Juan Carlos Hernández fundió el trofeo y lo convirtió en pequeños lingotes de oro. Precisamente, esa copa era de oro macizo.

A raíz de ese robo, se diseñó una nueva copa que es la que conocemos hasta la fecha.

ENTÉRATE: Esta app asegura tener la solución para el drift en los controles de Xbox y también sirve para los mandos de PlayStation y Nintendo

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.