Tras la ola de cancelaciones, despidos y cierres de estudios, se temió lo peor para Media Molecule. El estudio británico forma parte de PlayStation Studios y en su momento fue uno de los más importantes para la marca de Sony.

Durante la era del PS3 lanzaron LittleBigPlanet que formó la identidad renovada en aquellos años. Sin embargo, el adorable muñeco de estambre quedó en el olvido y hoy su lugar lo ocupa Astro Bot.

Luego vino Dreams, una propuesta visionaria de creación de contenido en manos del usuario que nunca despegó, pero se mantiene vigente. Aunque la expectativa era el final, tal parece que todavía hay una historia qué contar pues el estudio sigue con vida.

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Media Molecule no está en el olvido y trabaja en un juego de mundo abierto

De acuerdo con un reporte de MP1st, un creativo especializado en diseño de niveles reveló que trabaja en lo nuevo de Media Molecule.

Según la información que se incluye en su portafolio, este desarrollador señala que actualmente forma parte del estudio londinense y trabaja en una “nueva IP que no ha sido anunciada”.

Asimismo, menciona que este proyecto tiene elementos de mundo abierto y en su caso se dedicada a cubrir de forraje las extensiones de territorio. Por otra parte, menciona el diseño de “puntos de interés” en los escenarios, otro elemento que acompaña a este tipo de videojuegos.

Hasta el momento, no hay un anuncio oficial respecto al nuevo proyecto de Media Molecule, pero es una buena noticia saber que el estudio sigue en activo y desarrolla otro título.

LittleBigPlanet es una de las franquicias más reconocidas de PlayStation y fue creada por Media Molecule

¿Cuál sería el concepto del nuevo juego del estudio británico de PlayStation?

Media Molecule se fundó en Inglaterra en 2006 y en 2010 fue adquirido por PlayStation.

En su haber, este equipo de desarrollo cuenta con los siguientes videojuegos:

LittleBigPlanet

LittleBigPlanet PSP

Sackboy’s Prehistoric Moves

LittleBigPlanet 2

LittleBigPlanet Karting

Tearaway

LittleBigPlanet 3

Tearaway Unfolded

Dreams

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El estilo del estudio es la creatividad transferida al jugador. Sus franquicias funcionan como plataformas que permiten al usuario dar rienda suelta a su imaginación para usar las herramientas disponibles en cada juego.

Sería extraño que su nuevo título, aun siendo de mundo abierto, deje atrás la esencia del estudio.

Sin embargo, un reporte de VGC recuerda que, en 2024, Mark Healey, cofundador del estudio y quien ya no forma parte de él, reveló que esta nueva IP es más un videojuego tradicional que una herramienta creativa.

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