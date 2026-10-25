Triunfar en el mercado de los juegos multijugador es muy difícil, pues hoy más que nunca hay muchas opciones disponibles en todas las plataformas. Es por eso que muchos desarrolladores deciden regalar sus proyectos con la esperanza de atraer a un gran público. Ese es precisamente el caso de un nuevo título de PC, que está disponible gratis por tiempo limitado.

Los jugadores que busquen una propuesta online con elementos de deducción social deben prestar atención, pues el videojuego en cuestión recuerda rápidamente al clásico moderno Among Us gracias a su planteamiento. La oferta de 100% de descuento ya está disponible, pero finalizará en pocos días.

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Mafia Hotel está completamente gratis en PC, pero sólo por tiempo limitado

Esta promoción especial llega cortesía de la Epic Games Store, la tienda de PC creada por Tim Sweeney. Es cierto que la compañía detrás de esta plataforma está lejos de vivir su mejor momento, pues en días recientes enfrentó numerosas críticas negativas tras confirmarse que implementará inteligencia artificial en muchos procesos de producción.

Aun así, es difícil darle la espalda a una oferta que permite canjear gratis un nuevo videojuego para computadoras. Hablamos de Mafia Hotel, un título cooperativo que debutó hace muy pocas semanas, por lo que prácticamente estamos ante un estreno de día 1.

Vale la pena señalar que esta promoción es ajena a la campaña semanal de juegos gratuitos de la Epic Games Store, por lo que tendrá una duración más extensa. Y sí, en esencia esto significa que los usuarios de la tienda digital tendrán más títulos para reclamar durante esta semana.

Mafia Hotel actualmente posee 100% de descuento en la plataforma de PC, así que todos los jugadores con una cuenta activa pueden reclamarlo gratis. Para hacerlo, basta con iniciar sesión, visitar la página del videojuego, seleccionar “Obtener” y completar el proceso de compra. En este caso, el costo será de $0 USD.

Pero como suele suceder, esta rebaja tiene fecha de caducidad. Los usuarios que quieran ampliar su colección deben canjear este título gratuito antes del 1 de noviembre de 2026. Después de esa fecha, regresará a su precio habitual de $1.99 USD o $17.99 MXN. Si bien es un juego muy económico, lo mejor será reclamarlo mientras está disponible sin costo.

Los jugadores que agreguen Mafia Hotel a su colección, podrán conservarlo y jugarlo en cualquier momento sin restricciones o limitaciones. Es una buena oferta al considerar que este proyecto independiente creado por ALMNHALI debutó el pasado 15 de septiembre de 2026 en la Epic Games Store.

Mafia Hotel está disponible completamente gratis en la Epic Games Store gracias a una oferta de tiempo limitado

Mafia Hotel es el juego perfecto para los fanáticos de Among Us

Si bien Mafia Hotel está lejos de ser el juego más ambicioso del mercado, su propuesta sencilla y directa promete ofrecer muchas horas de diversión en compañía de amigos. También se alza como un experimento ideal para los creadores de contenido y streamers, pues bebe mucho de Among Us y otros juegos de deducción social.

Se trata de un juego multijugador para hasta 16 jugadores en el que los participantes deben trabajar en equipo para descubrir la identidad de los traidores misteriosos. Cada noche, los asesinos entran en las habitaciones de las personas inocentes para acabar con ellos, lo que da paso a la siguiente etapa.

En la segunda fase del juego, los supervivientes deben dirigirse al bar del hotel para discutir quiénes son los culpables de los crímenes. Mafia Hotel ofrece múltiples roles, cada uno con un objetivo claro. Por ejemplo, el Detective debe liderar la investigación, mientras que el Doctor tiene la obligación de proteger a un miembro del equipo.

Este juego independiente desarrollado por ALMNHALI es muy sencillo, y gran parte de su encanto recae en la interacción entre los jugadores. Los criminales deben convencer al resto del grupo que son inocentes, mientras que los supervivientes tienen que encontrar a los culpables antes de que sea demasiado tarde.

Mafia Hotel aún no tiene calificaciones, pues su debut en Steam tendrá lugar hasta el 27 de noviembre de 2026. Aun así, los jugadores de la Epic Games Store deberían dar un salto de fe y descargar gratis este juego mientras permanezca vigente la promoción especial.

Mafia Hotel es un juego de deducción social muy similar a Among Us

Si este juego no es de su interés, deben saber que aún están disponibles los títulos gratuitos de la Epic Games Store de esta semana.

Pero cuéntanos, ¿planeas jugar este título con tus amigos? Déjanos leerte en los comentarios.

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