Prepárate para vivir todo lo que amas de los combates Pokémon en un solo lugar con Pokémon Champions. Este nuevo juego enfocado en las batallas contará con mecánicas familiares como los tipos de Pokémon, las habilidades y los movimientos, creando un entorno ideal para estrategias profundas y variadas tanto para entrenadores nuevos como veteranos. Y no solo regresan las mecánicas clásicas: también podrás transferir Pokémon conocidos mediante Pokémon HOME. Además, los jugadores podrán disfrutar de combates multiplataforma en Nintendo Switch y dispositivos móviles, junto con distintos modos de juego diseñados para adaptarse a diferentes estilos y experiencias competitivas.