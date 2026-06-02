El gaming es muy caro. Por ello, hoy más que nunca es muy importante prestar atención a las ofertas especiales y aprovechar al máximo los beneficios que ofrecen los servicios de suscripción para conseguir títulos a precios económicos. Precisamente, los jugadores que cumplan con un sencillo requisito podrán reclamar hasta 15 títulos totalmente gratis para PC.

Esta promoción de tiempo limitado ya está disponible, y en este momento los usuarios de un popular programa de paga pueden reclamar 3 títulos de franquicias muy populares. El resto de regalos llegarán a lo largo del mes, y la parte más emocionante es que, una vez que se agreguen a la colección, permanecerán allí para siempre.

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Prime Gaming regala Mafia 3, Tomb Raider IV-VI Remastered y más juegos en junio

Esta promoción llega cortesía de Amazon Prime, el exitoso servicio de suscripción que da acceso total a las series y películas originales de Prime Video, así como envíos gratuitos en su tienda online. Otro beneficio que a menudo pasa desapercibido es Prime Gaming, un programa complementario que se incluye sin costo extra en todas las membresías.

Técnicamente, esta iniciativa desapareció y todos sus beneficios se trasladaron a Amazon Luna; sin embargo, aún sigue disponible con normalidad en todas las regiones en las que brilla por su ausencia el servicio de la nube. Sea como sea, los jugadores de PC podrán conseguir gratis un total de 15 juegos como parte de los regalos mensuales.

El primer título en la lista para junio es Mafia 3, la tercera entrega de la franquicia AAA de mundo abierto. Este proyecto de 2K y Hangar 13 se enfoca en Lincoln Clay, un veterano de Vietnam que empieza una cruzada de venganza en la ciudad de New Bordeaux. Aunque recibió críticas mixtas en su estreno, vale la pena echarle un ojo.

Otro juego que será del agrado de la comunidad es Tomb Raider IV-VI Remastered, la versión mejorada de la segunda trilogía de la saga protagonizada por Lara Croft. Como su nombre indica, este paquete incluye remasterizaciones de la cuarta, quinta y sexta entrega, y los fanáticos pueden esperar gráficos renovados, cambios en la jugabilidad y otros ajustes que llevan la experiencia original a la modernidad.

El siguiente título que conforma la primera tanda de regalos de Prime Video es XCOM: Chimera Squad, un juego de estrategia por turnos con un gran enfoque táctico. Este spin-off de la saga de Firaxis Games presenta una historia original que se ambienta 5 años después de la segunda entrega y muestra cómo los humanos y aliens trabajan juntos para crear una civilización.

Los 3 juegos anteriores conforman la primera ronda de obsequios, y ya están disponibles gratis gracias al servicio de suscripción de Amazon.

Mafia 3 y más videojuegos ya están disponibles de forma gratuita en Prime Gaming

Suscriptores de Amazon Prime Gaming podrán conseguir gratis 15 juegos para PC

Como se adelantó previamente, existen un par de requisitos muy simples que hay que cumplir antes de poder reclamar gratis los regalos de junio. El primero es tener una suscripción activa de Prime Gaming a través de Amazon Prime.

Afortunadamente, y contrario a lo que sucede con iniciativas como PlayStation Plus o Xbox Game Pass, no es necesario mantener la membresía para conservar el acceso; una vez que se agrega un juego a la colección, estará disponible para siempre, incluso si no se renueva la membresía del servicio.

Por otro lado, los jugadores de PC deben estar registrados y tener una cuenta funcional en Epic Games Store, GOG, la app de Amazon Games, Legacy Games y otros launchers. Esto se debe a que el programa de paga otorga códigos que se reclaman en alguna de estas plataformas.

Jugadores de PC podrán conseguir gratis 15 juegos durante junio gracias a Prime Gaming

A continuación, compartimos la lista completa de los 15 videojuegos de PC que estarán disponibles gratis a través de Prime Gaming:

Tomb Raider IV-VI Remastered (Epic Games Store) ― 2 de junio Mafia III: Definitive Edition (GOG) ― 2 de junio XCOM: Chimera Squad (GOG) ― 2 de junio Tested on Humans: Escape Room (GOG) ― 11 de junio Sin Slayers: Reign of the 8th (GOG) ― 11 de junio G.I. Joe: Wrath of Cobra (Epic Games Store) ― 11 de junio Paradise Killer (GOG) ― 11 de junio Between Time: Escape Room (GOG) ― 18 de junio Sugardew Island (GOG) ― 18 de junio Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 (GOG) ― 18 de junio Space Grunts 2 (GOG) ― 18 de junio Space Grunts: Chrono Shard (Epic Games Store) ― 25 de junio Please Touch the Artwork (Legacy Games) ― 25 de junio Terraforming Mars (App de Amazon Games) ― 25 de junio Lost Eidolons: Veil of the Witch (App de Amazon Games) ― 25 de junio

Pero dinos, ¿qué opinas de estos regalos? ¿Cuál juego recomiendas a los jugadores de PC? Déjanos leerte en los comentarios.

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