Las adaptaciones de videojuegos viven un momento importante en los cines, pues en años recientes debutaron producciones que fueron un éxito en taquilla y, en el mejor de los casos, cumplieron con las expectativas de tanto la crítica como los fans. Mortal Kombat 2 es un buen representante de esta nueva era, y pronto los fans podrán verla desde la comodidad de su casa.

La cinta de Warner Bros. Pictures llegó a la gran pantalla a principios de mayo de 2026 y, en general, fue del agrado de los seguidores de la franquicia. Si bien tuvo un recorrido decente en la cartelera de Estados Unidos y el resto del mundo, aún está por verse si la casa productora se animará a darle luz verde a una tercera entrega.

Por ahora, parece que el futuro de la saga en los cines dependerá, en gran medida, del desempeño de la secuela en formatos caseros. Precisamente, se acaba de confirmar la fecha en la que la película llegará a plataformas digitales, y la buena noticia es que los fanáticos deberán esperar poco.

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Mortal Kombat 2 llegará a Prime Video y más servicios digitales en junio

A principios de esta semana, Warner Bros. Pictures dio a conocer los primeros detalles del lanzamiento en formato digital y físico del largometraje protagonizado por Adeline Rudolph, Karl Urban, Jessica McNamee, Lewis Tan, Ludi Lin, Joe Taslim y Tati Gabrielle. Los fans estarán particularmente felices de saber que habrá mucho contenido adicional.

De acuerdo con la información oficial, Mortal Kombat 2 llegará a plataformas digitales en Norteamérica el 9 de junio de 2026, casi un mes después de su estreno oficial en cines. La secuela se podrá comprar o rentar a través de Prime Video de Amazon, Apple TV, Fandango at Home y otros servicios de entretenimiento.

El comunicado oficial no incluye precios, pero se espera que estén en sintonía con otras producciones de Hollywood. En ese caso, y tal como sucedió con la reciente Super Mario Galaxy: La Película, se espera que se pueda adquirir la cinta por $24.99 USD o alquilar durante 48 horas por $19.99 USD. Deberemos esperar para obtener una confirmación.

Warner Bros. Pictures tampoco reveló cuándo llegará Mortal Kombat 2 al servicio de suscripción HBO Max. Recordemos que la cinta original de 2021 fue un éxito rotundo en dicha plataforma, lo que en gran medida permitió que la segunda entrega recibiera luz verde para su producción. Es probable que la secuela también tenga un buen rendimiento.

La compañía dio a conocer que la película protagonizada por Kitana, Johhny Cage y Liu Kang se lanzará en formato físico el próximo 28 de julio de 2026. Estará disponible para su compra en formato 4K UHD, DVD y Blu-Ray.

Las ediciones físicas incluirán mucho contenido adicional en forma de reportajes que indagan en el proceso creativo detrás de la producción de Mortal Kombat 2. Los fans podrán escuchar entrevistas con miembros del elenco, el staff e incluso Ed Boon, cocreador de la franquicia. También habrá vistazos exclusivos a los personajes, la escenografía y más.

Mortal Kombat 2 llegará a Prime Video y otras plataformas digitales el próximo 9 de junio de 2026

Mortal Kombat 2 recaudó millones de dólares en cines

El filme llegó a la pantalla de los cines el 8 de mayo de 2026, y recibió reseñas mayormente positivas. Aunque la prensa fue muy dura y le otorgó calificaciones negativas, los fanáticos le dieron el visto bueno a la película. En este momento, la cinta tiene una puntuación de 7.1 en Metacritic del lado de la audiencia.

De acuerdo con los últimos reportes, Mortal Kombat 2 ya recaudó más de $125 millones de dólares en sus primeras 4 semanas en cartelera, lo que le permitió convertirse en la adaptación más taquillera de la franquicia. Es una cifra nada despreciable, pero está por verse si se alinea con las expectativas comerciales de Warner Bros. Pictures.

Hace unos meses se dio a conocer que el guionista Jeremy Slater empezó a trabajar en la historia para una hipotética tercera entrega, pero en una entrevista reciente confirmó que el proyecto aún no recibe luz verde. Con un poco de suerte, las ventas en formatos caseros y el número de visualizaciones en HBO Max garantizarán una secuela.

Mortal Kombat 2 aún no tiene fecha de lanzamiento para HBO Max

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