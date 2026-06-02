Toy Story es un hito para la cinematografía, pero su paso por los videojuegos también es memorable. A lo largo de décadas, la franquicia ha tenido dignos representantes en el gaming y sus títulos fueron parte de la vida de varias generaciones de jugadores.

Tal como el personaje Andy, los gamers recuerdan con cariño estos videojuegos y hoy hubo una grata sorpresa para ellos.

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Revelan Toy Story: Retro Roundup! y Toy Story 3 Complete Edition

Atari y Digital Eclipse anunciaron 2 proyectos especiales para celebrar el 30.° aniversario de Toy Story de Pixar: Toy Story: Retro Roundup! y Toy Story 3 Complete Edition. Ambos títulos llegarán en formato digital y físico el próximo 15 de octubre para consolas y PC.

La edición digital tendrá un precio de $24.99 dólares y estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC vía Steam. Por otro lado, la edición física costará $39.99 dólares e incluirá ambos juegos en un solo paquete para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PlayStation 5. Las preventas ya están abiertas en el sitio oficial de Atari.

Atari y Digital Eclipse buscan preservar algunos de los juegos más recordados de la saga de Pixar, permitiendo que los fans revivan estas aventuras en hardware moderno mientras nuevas generaciones descubren a Woody, Buzz Lightyear y compañía.

Al respecto, Ethan Stearns, vicepresidente de juegos en Atari, comentó:

“Con Toy Story: Retro Roundup! y Toy Story 3 Complete Edition, los juegos clásicos de Toy Story renacen para los fans como solo Digital Eclipse puede hacerlo, con mejoras cuidadas para plataformas modernas y contenido adicional detrás de cámaras”.

Toy Story 3 regresa con una versión mejorada

Toy Story 3 Complete Edition traerá de vuelta la versión definitiva del juego inspirado en la película ganadora del Oscar. Esta nueva edición incluirá contenido que anteriormente era exclusivo de la versión de PlayStation 3, además de mejoras visuales, mayor resolución y mejor rendimiento.

Entre sus características destacan:

Modo historia inspirado en la película, recorriendo escenarios como el cuarto de Andy y la guardería Sunnyside

Cambio dinámico de personajes entre Woody, Buzz y Jessie para aprovechar habilidades únicas

Cooperativo local para jugar con un amigo

Modo Toy Box con exploración libre, misiones y contenido desbloqueable

Controles accesibles y una experiencia pensada para jugadores de todas las edades

Mejoras técnicas con soporte de hasta 4K y 60 cuadros por segundo en plataformas compatibles

Mike Mika de Digital Eclipse declaró:

“Estamos emocionados de que los jugadores vuelvan a disfrutar Toy Story 3 y redescubran la creatividad, el humor y el corazón que hacen de Toy Story una franquicia tan importante. Es considerado una de las mejores adaptaciones de película a videojuego jamás hechas”.

Los fans de antaño amaron el modo sandbox de Toy Story 3

Toy Story: Retro Roundup! reúne los clásicos de Pixar

Por otra parte, Toy Story: Retro Roundup! es una colección definitiva de juegos clásicos de la franquicia. Incluye:

Toy Story (1995)

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (1999)

Toy Story 2 (1999)

Buzz Lightyear of Star Command (2000)

Toy Story Racer (2001)

A Bug’s Life (1998)

La colección reúne títulos lanzados originalmente para PlayStation, SNES, Game Boy y otras plataformas.

Entre las nuevas funciones destacan:

Rebobinado instantáneo para repetir secciones difíciles

Guardado rápido en cualquier momento

Trucos especiales de Rex para desbloquear personajes, niveles y modos extra

Modo práctica con guías para aprender a jugar

Manuales modernizados y completamente localizados

Visuales mejorados en alta resolución, además de la opción de jugar con la apariencia clásica de PlayStation

Un clásico de finales de los 90

Además de los juegos, la colección incluirá mucho material detrás de cámaras con entrevistas inéditas, imágenes de archivo y detalles sobre el desarrollo tanto de las películas como de los videojuegos.

También habrá 6 videos especiales con figuras de la industria como Jason Katz de Pixar, Luigi Priore de Disney & Pixar Games, Jon Burton de TT Games y el actor Jim Hanks. Finalmente, los jugadores podrán disfrutar de un reproductor musical con los soundtracks completos de todos los títulos incluidos, además de una versión en calidad CD de la música del primer juego de Toy Story.

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