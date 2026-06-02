Los fans de Nintendo aún no pueden marcar su calendario, pues la compañía permanece en silencio y sus planes para este verano de anuncios aún son un misterio. Todos estamos a la espera de la confirmación del próximo Nintendo Direct y, al parecer, un insider tiene una valiosa pista al respecto.

Ya inició en la semana del Summer Game Fest 2026, días en que PlayStation, Xbox y demás compañías tendrán sus clásicos eventos, donde revelarán sus juegos que llegarán en lo que resta de 2026 y en la recta inicial de 2027. Sin embargo, Nintendo aún no confirma su habitual transmisión y sus fans están preocupados. Por fortuna, todo indica que es cuestión de esperar sólo un poco más para tener noticias al respecto.

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Filtran posible fecha del próximo Nintendo Direct

Los fanáticos de Nintendo están acostumbrados a disfrutar un Direct a mediados de cada año. Usualmente, la compañía se une a la temporada de anuncios en la recta final del Summer Game Fest, así que en múltiples ocasiones ha cerrado con broche de oro la mejor fiesta de la industria.

Todos esperan que este año no sea una excepción y el próximo Nintendo Direct esté a la vuelta de la esquina. Algunos jugadores temen que la compañía abandone sus populares transmisiones, pues varios de sus anuncios más importantes los ha hecho de forma aislada, con mensajes en sus redes sociales y en su app Nintendo Today!

El insider Nash Weedle tranquilizó a los usuarios de Switch 2, pues insinuó que el próximo Nintendo Direct llegará en cuestión de días. En sus redes sociales, compartió un críptico mensaje donde se ve la hoja de un árbol sobre la bandera de Estados Unidos.

Tras quebrarse un poco la cabeza, los jugadores descifraron que se trata de una referencia a la fecha de lanzamiento de Animal Crossing: New Leaf en dicho país. De esta forma, concluyeron que el próximo Nintendo Direct se llevará a cabo el 9 de junio, día en que debutó el título para 3DS.

De ser precisa la filtración y la interpretación de la comunidad, entonces Nintendo sólo tiene algunos días para confirmar su evento. Usualmente, lo anuncia con 24 horas de anticipación, así que la sorpresa podría llegar a principios de la próxima semana.

El próximo Nintendo Direct se celebraría a principios de la próxima semana

¿Qué pueden esperar los fans del evento de Nintendo?

Los usuarios de Switch 2 han tenido un 2026 lleno de grandes juegos, pero aún hay esperados lanzamientos que ya vienen en camino. El próximo 25 de junio se estrenará Star Fox, mientras que la acción de Splatoon Raiders llegará el 23 de julio.

También está pendiente el lanzamiento de Fire Emblem: Fortune’s Weave, uno de los títulos más esperados por los fans de Nintendo. De confirmarse el Direct, seguramente veremos novedades de todos estos juegos, pero también habría algunas sorpresas.

Además de destacados juegos de terceros, como el llamativo The Duskbloods, rumores afirman que el gran anuncio del evento será un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, considerado uno de los mejores juegos de la historia.

NateTheHate afirmó en marzo que también espera ver versiones para Switch 2 de juegos como Pikmin 4 y Xenoblade Chronicles 2, y que Nintendo se reservaría las noticias sobre el próximo Super Mario Bros. en 3D para después.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time podría hacer una sorpresiva aparición con un remake

Los fans deben controlar sus expectativas, pues Nintendo ni siquiera ha confirmado el próximo Direct. Por otro lado, todos los posibles anuncios son filtraciones que despiertan dudas en algunos fans, aunque hay esperanzas de que sean precisas tras la confirmación del nuevo Star Fox.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Nintendo.

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