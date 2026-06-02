Para celebrar tres décadas de historia de la franquicia, The Pokémon Company International anunció oficialmente Celebración 30.º Aniversario, una expansión especial del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (también conocido como Pokémon TCG en el mundo entero) que llegará a las tiendas de todo el mundo antes de que termine el año.

Se trata de una emocionante colección conmemorativa diseñada para rendir homenaje a los 30 años de historia de Pokémon y también al brillante futuro que tiene la franquicia. Esto lo decimos ya que incluirá cartas inéditas, nuevas ilustraciones y el regreso de algunas de las cartas más recordadas y codiciadas por los coleccionistas.

La expansión del 30.º aniversario incluirá una nueva rareza y 30 Pikachu especiales

Uno de los mayores atractivos de esta colección será la introducción de la nueva rareza Rara Futurista, una categoría especial que contará con ilustraciones creadas por el reconocido artista japonés YOSHIROTTEN.

Estas cartas mostrarán a distintos Pokémon con un estilo visual vibrante y futurista que busca transmitir esperanza y emoción hacia el futuro de la franquicia. Entre este tipo de cartas encontramos las de criaturas legendarias como Mew y Mewtwo, por lo que se perfila para ser algunas de las cartas más buscadas y codiciadas.

Por si fuera poco, cada sobre de refuerzo incluirá una cartas holográficas exclusivas de Pikachu, cada una ilustrada por un artista diferente. Esto significa que los coleccionistas tendrán múltiples versiones del Pokémon más famoso de la fraqnuicia para buscar y completar. Son 30 cartas del ratón amarillo en total, por lo que los fanáticos de esta criatura tendrán razones de sobras para buscar los sobres de Celebración 30.º Aniversario.

Además, la colección incluirá nuevas cartas temáticas que mostrarán a diversos Pokémon en diferentes momentos del día y la noche, ampliando la variedad visual del set.

No todo es el futuro: también hay nostalgia en Pokémon TCG

Como ya mencionamos, la expansión también apostará por la nostalgia con el regreso de 30 cartas clásicas provenientes de distintas etapas de la historia del juego de cartas.

Cada una de estas cartas volverá con un tratamiento holográfico especial, convirtiéndose en una oportunidad para que los jugadores veteranos revivan algunos de los momentos más importantes de Pokémon TCG y para que las nuevas generaciones conozcan piezas emblemáticas de la franquicia.

Por el momento no se han revelado cuáles son las cartas clásicas que volverán a Pokémon TCG como parte de Celebración 30.º Aniversario. Dicho esto, el trailer de la expansión ya nos adelantó que el legendario Charizard del Base Set y la simpática Pikachu & Zekrom de Tag Team serán reeditadas.

¿Cuándo llegará Celebración 30.º Aniversario?

The Pokémon Company también destacó que Celebración 30.º Aniversario será la primera expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon que debutará mediante un lanzamiento mundial coordinado de forma simultánea en los mercados participantes.

Todo esto suena muy bien pero, ¿cuándo llegará? Será el 16 de septiembre cuando esté disponible en tiendas de México y otras partes del mundo con distribución oficial de productos Pokémon TCG.

Tras su estreno inicial en septiembre, la compañía planea lanzar productos adicionales relacionados con esta celebración a lo largo del año. De este modo, será una celebración con la que te la podrás pasar increíble durante varios meses mientras ves ampliar tu colección de aniversario.

¿Qué te pareció esta expansión? ¿Cuáles son las cartas que te gustaría recibir en tus primeros sobres de Pokémon TCG Celebración 30.º Aniversario? Cuéntanos en los comentarios.

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