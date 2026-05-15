GTA Online acaba de lanzar uno de sus eventos más cargados de recompensasPor Víctor Rosas el
Los fans de las carreras en el juego de Rockstar Games tendrán días muy ocupados
GTA Online vuelve a acelerar a fondo con un nuevo evento de 2 semanas cargado de recompensas para los amantes de la velocidad. Del 14 al 27 de mayo, los jugadores podrán ganar enormes cantidades de GTA$ y RP en distintas actividades, desbloquear ropa exclusiva por tiempo limitado y aprovechar descuentos masivos en garages, mejoras y supercoches.
La gran protagonista de la primera semana será la competición en pista. Las carreras terrestres otorgarán cuatro veces más GTA$ y RP entre el 14 y el 20 de mayo. Además, las misiones de contacto de Simeon Yetarian entregarán recompensas triples durante esos mismos días.
Rockstar también impulsa el negocio criminal con pagos dobles en los ingresos diarios del deshuesadero, ventas de vehículos robados, ganancias por desmantelar coches y servicios de grúa.
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Carreras, desafíos y más recompensas en GTA Online hasta el 27 de mayo
Durante la segunda semana del evento, del 21 al 27 de mayo, la Serie del Club de coches de LS y las pruebas contrarreloj RC y Junk Energy ofrecerán el doble de GTA$ y RP. A esto se suma el triple de recompensas en la prueba contrarreloj de HSW y pagos dobles en la Serie de carreras de la comunidad hasta el 27 de mayo.
Los jugadores que participen también podrán desbloquear varios objetos cosméticos gratuitos:
- Casco Rockstar por iniciar sesión y jugar antes del 27 de mayo
- Traje de carreras Rockstar al comprar un vehículo en Premium Automóviles de Lujo
- Chamarra universitaria LS Customs al realizar una compra en Luxury Autos
- Camiseta Banshee azul al adquirir un vehículo del podio o del circuito de pruebas del Club de coches de LS
Además, Rockstar añadió 2 nuevos trajes de carreras Manor como recompensa semanal:
- Gana 2 carreras entre el 14 y el 20 de mayo para desbloquear el traje Manor oscuro
- Gana 2 carreras del Club de coches de LS entre el 21 y el 27 de mayo para conseguir el traje Manor brillante
Descuentos en garages, tuneo y contenido de GTA+
Los fans de los automoviles podrán ampliar su colección gracias al 40% de descuento en el garage de Eclipse Boulevard del 14 al 20 de mayo. Después, del 21 al 27 de mayo, el descuento se extenderá al resto de garages del juego.
También habrá rebajas del 50% en mejoras de rendimiento HSW, tuneado de turbo y conversiones de Benny's Original Motor Works.
Por su parte, los miembros de GTA+ recibirán beneficios exclusivos como un Übermacht Sentinel GTS gratis, nueva ropa temática de Junk x Jackal, pinturas camaleón y bonificaciones adicionales en actividades de Importación/Exportación y trabajos de vehículos especiales.
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