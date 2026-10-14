Grand Theft Auto VI debutará dentro de un mes, y a estas alturas parece improbable que haya un retraso de último minuto. Si bien los fanáticos sólo tienen ojos para esta nueva entrega, inevitablemente muchos otros empiezan a preguntarse cuándo debutará el hipotético GTA VII.

Por supuesto, es posible que ni siquiera Rockstar Games o Take-Two Interactive conozcan la respuesta a esa interrogante; sin embargo, y de acuerdo con miembros del equipo de desarrollo, cabe la posibilidad de que la secuela ―o cualquier otro proyecto del estudio― se lance más rápido que GTA VI.

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Grand Theft Auto VI fue tan ambicioso que necesitó muchos años de desarrollo

Este miércoles 14 de octubre, el periodista Jason Schreier de Bloomberg publicó un artículo que revela nuevos detalles oficiales sobre el juego protagonizado por Lucía Caminos y Jason Duval. El texto también incluye declaraciones de miembros de la compañía, así que salió a la luz información adicional sobre la producción y el detrás de escenas.

Durante la entrevista, Rob Nelson, jefe de desarrollo, reveló que el plan inicial era producir GTA V de forma simultánea junto a Red Dead Redemption 2; sin embargo, el alcance y la ambición de este último obligó al equipo a priorizar el western, lo que inevitablemente retrasó el trabajo en el nuevo Grand Theft Auto por “varios años”.

Tras mucho tiempo de espera, el nuevo videojuego ambientado en Vice City y sus alrededores se mostró al mundo en diciembre de 2023. En aquel entonces, el lanzamiento estaba previsto para otoño de 2025; sin embargo, los desarrolladores se dieron cuenta de que tendrían que cambiar la fecha de estreno para cumplir con su visión.

Una de las razones detrás del par de retrasos fue la enorme cantidad de NPC que el estudio tendría que diseñar y animar para lograr sus metas. La compañía se dio cuenta de inmediato que era imposible cumplir dichos objetivos durante el plazo previsto, lo que obligó a retrasar el proyecto y crear un nuevo estudio en Los Ángeles dedicado a la creación de personajes no jugables.

Durante la entrevista, Jennifer Kolbe, directora del estudio Rockstar, recordó el momento en el que tuvo que informar a Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, sobre el segundo retraso de Grand Theft Auto VI. “Creo que dijo algo como ‘¡no me lo puedo creer! ¡Por favor, dime que bromeas!” Pero una vez que le explicamos los motivos, lo entendió”.

Jennifer Kolbe señala que el equipo tuvo mucha suerte de que el directivo de Take-Two Interactive sea una persona “tan razonable”, pues indica que muchos otros líderes hubieran dicho algo como “más vale que encuentren la manera de lanzarlo”.

GTA VI tiene una cantidad "horrible" de NPC en su mundo abierto

Los próximos juegos de Rockstar Games se lanzarían más rápido

Es evidente que el estudio pasó por muchos obstáculos y tuvo que sortear demasiados desafíos durante el desarrollo de GTA VI. Por suerte, Rockstar Games cree que está en mejores condiciones para lanzar sus nuevos proyectos a un mejor ritmo, lo que sugiere que quizás no tengamos que esperar otros 8 años para ver el hipotético Red Dead Redemption 3 o Grand Theft Auto VII.

Phil Hooker, líder técnico de la compañía, afirmó que “el motor, las herramientas y el equipo que hemos formado durante este proyecto nos permitirán trabajar con mayor rapidez”. Es una buena noticia, sobre todo al recordar que GTA VI tardó alrededor de 8 años en completarse, lo que dejó un lapso de 13 años entre la secuela y el título anterior.

“Confío en que podremos construir sobre esta base y explorar nuevas posibilidades para crear contenido aún más atractivo”, comentó Hooker. “Cambiamos radicalmente muchas cosas en este proyecto. Pero ya está terminado y no vamos a deshacerlo”, añade Aaron Garbut, director de arte y codirector del estudio.

El artículo recuerda que sólo hubo un lapso de un año entre Grand Theft Auto III y GTA: Vice City, lo que fue posible gracias a que la compañía ya tenía la estructura establecida para próximos proyectos. Ahora, los fanáticos se preguntan si algo así podría suceder con las nuevas entregas de la franquicia u otros títulos de Rockstar.

Por ahora, se cree que el estudio tiene los ojos puestos en el port para PC de GTA VI, que podría llegar a principios de 2027. También se cree que el rumoreado GTA Online 2 debutará ese mismo año.

GTA VII y Red Dead Redemption 3 podrían debutar más cerca de lo que creemos

Pero cuéntanos, ¿crees que el susodicho GTA VII esté más cerca de lo que pensamos? Déjanos leerte en los comentarios.

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