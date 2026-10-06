A pesar de que la actual generación de consolas ya tiene casi 6 años a sus espaldas, el PlayStation 5 y XBOX Series X|S son más caros que nunca. Por eso mismo, el mercado de segunda mano se convirtió en una opción más económica para adquirir cualquiera de esos dispositivos. Eso sí, incluso los PS5 Pro usados tienen precios muy elevados.

Recientemente, se descubrió que GameStop, una de las cadenas especializadas en videojuegos más grandes e importantes de Estados Unidos, aplicó un aumento significativo en los precios de los PlayStation 5 Pro de segunda mano. Y sí, comprar un ejemplar usado es más caro que conseguir uno completamente nuevo.

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GameStop vende el PS5 Pro por hasta $1500 USD en Estados Unidos

La industria de la tecnología se encuentra en un punto delicado después de que las grandes compañías apostaran por la IA, que requiere grandes cantidades de centros de datos e infraestructura especializada para funcionar. Tras el cambio de prioridades, subió la demanda y se agotaron muchos componentes que también se usan en consolas y PC gamer.

En consecuencia, en meses recientes hemos visto aumentos considerables de precio. El PlayStation 5 Pro no fue inmune a esta situación, y en 2026 subió su costo a $900 USD. Si bien el panorama ya es de por sí muy malo, el creciente interés por la plataforma de Sony ya provocó escasez en Estados Unidos y otros países.

Parece que GameStop ya tomó medidas para lidiar con esta situación. De acuerdo con un memorando, la cadena de tiendas comenzará a cobrar hasta $1500 USD por ejemplares usados de la versión más potente del PS5. Si bien el documento señala que el aumento entrará en vigor el 16 de octubre, ya es posible observar los nuevos precios en el sitio web.

Según las nuevas directrices, el modelo digital del PlayStation 5 Pro se venderá por $1399.99 USD en la cadena estadounidense, mientras que la variante que incluye un lector de discos alcanzará los $1499.99 USD. Este aumento representaría una subida de aproximadamente $500 USD con respecto al costo de venta recomendado.

Y por si lo olvidaron, recordamos que se tratan de ejemplares de segunda mano. En efecto, los PS5 Pro usados son más caros que las consolas nuevas y sin usar en GameStop. La compañía reconoció en un mensaje filtrado que las unidades usadas serán más costosas que las nuevas, y reafirmó que esa disparidad “es intencional”.

GameStop no es el único minorista que subió el precio de la plataforma next-gen de Sony. En Walmart y Best Buy, también es posible encontrar unidades disponibles a $1500 USD. La diferencia entre estas tiendas radica en el hecho de que se tratan de consolas nuevas, no de segunda mano o reacondicionadas.

De igual forma, existe un miedo de que medidas similares se apliquen para consolas usadas en Reino Unido y otras regiones. Tiendas como Very y Currys aún tienen inventario, y venden el PS5 Pro a un costo razonable; sin embargo, la crisis podría cambiar la estrategia y provocar subidas de precio.

GameStop subió el precio de los PS5 Pro usados y los vende por hasta $1500 USD

PlayStation 5 Pro tiene un grave problema de escasez

GameStop guarda silencio y no brindó una razón concreta por la que subió el precio de los PlayStation 5 Pro usados; sin embargo, todo parece indicar que se trata de una respuesta directa a las condiciones del mercado. Nos referimos a la cada vez más problemática escasez de consolas y componentes.

En 2026, un informe de The Game Business advirtió que el inminente lanzamiento de Grand Theft Auto VI aumentará el interés por las consolas más potentes de Microsoft y Sony. Incluso la fuente señaló que habrá falta de inventario de PlayStation 5 y XBOX Series X|S en múltiples territorios.

Si bien Sony prometió que ya aseguró los niveles suficientes de memoria para cumplir con las ventas proyectadas para finales de este año, ya existe escasez en muchos países. Tras la presentación oficial de GTA VI en agosto, minoristas de Reino Unido y más regiones agotaron todo su stock de PS5 Pro. En consecuencia, se empezó a vender la consola a precios muy elevados.

La situación es tan grave que incluso Sony se vio en la necesidad de imponer nuevos requisitos de compra en Japón. En específico, los fans del país del Sol Naciente deben comprobar que tienen 60 horas de juego registradas en PS4 o PS5 para participar en un sorteo y tener la oportunidad de comprar el PlayStation 5 Pro.

Lanzamiento de GTA VI provoca indirectamente escasez de PlayStation 5 Pro en todo el mundo

Pero cuéntanos, ¿alcanzaste a comprar la consola a un precio razonable? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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