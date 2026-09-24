Grand Theft Auto VI está a la vuelta de la esquina, pero para nadie es secreto que la mayoría de las copias se apartaron y se venderán para PS5. La consola de Sony tiene más unidades en el mercado que XBOX Series X|S y el impulso del juego de Rockstar Games no será el mismo para cada plataforma.

Hace unas horas, un reputado periodista reveló que la diferencia de preventas del juego entre las consolas de Sony y XBOX preocupó a Microsoft.

Ante la situación, uno de los directivos más importantes de la marca respondió y asegura que no hay temor por lo que pasa con GTA VI en PS5.

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Matthew Ball niega que XBOX está preocupado por las preventas de GTA VI en PS5

El periodista de The Verge, Tom Warren, encendió las redes sociales al revelar que existe preocupación en XBOX por la superioridad de PS5 en cuanto a las preventas de GTA VI.

El juego de Rockstar Games será un hit de ventas y su fase de preventas se considera la más grande en la historia de la industria. A la par, expertos aseguran que el impulso que dará a la venta de consolas en la última parte de su ciclo será notable, aunque favorable en la mayoría de los casos para PS5.

Precisamente, el reporte señala que Microsoft teme un efecto adverso al no poder capitalizar de la forma correcta y con todo el potencial el lanzamiento de un juego tan importante.

Luego de que la información generara interés en redes y foros, Matthew Ball, director de estrategia de XBOX, respondió y negó que haya algún tipo de preocupación por este tema; de hecho, asegura que en la marca están felices por los resultados que está dando el juego de Rockstar Games:

“Tom, estamos muy contentos con las preventas de GTA VI. El título está rompiendo récords para XBOX, esperamos que se rompan aún más récords a lo largo del otoño, y nuestro análisis interno muestra que nuestra cuota de preventas está igualando nuestra cuota del mercado de consolas”.

Tom, we are very happy with GTA VI pre-orders. The title is breaking records for XBOX, we expect even more records will be broken throughout the fall, and our internal analysis shows our share of pre-orders to be matching our share of the console market. — Matthew Ball (@ballmatthew) September 24, 2026

¿Cuántas copias de GTA VI se han apartado para XBOX Series X|S?

Un detalle interesante de la declaración de Matthew Ball es que, según sus datos, las preventas de GTA VI están por igualar la base instalada de jugadores en XBOX Series X|S.

Desde hace años, Microsoft no comparte cifras de venta de sus consolas, así que solo se puede trabajar con estimaciones.

Según VGChartz, las ventas de XBOX Series X|S hasta julio de 2026 son de poco más de 35 millones de unidades.

Si consideramos la declaración de Matthew Ball, GTA VI estaría por alcanzar 35 millones de copias en preventa en las plataformas de Microsoft.

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