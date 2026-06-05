Durante más de una década, los fanáticos de los MMO se han reunido y tenido épicas aventuras en Guild Wars 2, titulo que debutó en 2012 y sigue más que vigente. Los fans de la franquicia deben alistarse para un nuevo viaje sin retorno, pues la próxima entrega de la franquicia ya está en desarrollo. Durante el Summer Game Fest 2026, pudimos ver el primer vistazo a Guild Wars 3, que busca ser la próxima evolución de los MMO.

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Guild Wars 3 viene en camino y los fans podrán disfrutarlo en 2027

Guild Wars se ha mantenido como una de las franquicias MMO más longevas y populares de la industria. La segunda entrega fue un título de largo aliento que sigue vigente a más de una década de su lanzamiento original. Ahora, Guild Wars 3 promete ser la aventura que muchos han esperado pacientemente.

La tercera entrega nos llevará a Tyria como nunca antes, pues promete ser “una evolución moderna del género” MMORPG. Guild Wars 3 se podrá jugar en solitario o con todo un equipo de aventureros que buscarán “forjar vínculos profundos y duraderos” como comunidad.

La nueva entrega promete un mundo fantástico repleto de actividades por completar, NPC memorables y diversos “espíritus de la naturaleza que habitan en Orr”.

Guild Wars 3 está en desarrollo para PlayStation 5 y PC. Tardará bastante en llegar a las manos de los jugadores, pues su primera Beta se llevará a cabo en algún momento del otoño de 2027. Abajo puedes ver su primer avance:

¿Por qué el título será una evolución de los MMO?

Guild Wars 3 ofrecerá un sistema de combate único que combinará la profundidad de los combates de los RPG d acción y la característica personalización de arquetipos de la saga.

Asimismo, promete un sistema único de movimiento, con distintos modos de desplazamiento. Por ahora, no hay más detalles sobre la jugabilidad del título, pero es un hecho que tendrá cambios en su formula para ser lo que promete.

“Conviértete en vaelguarda para proteger la tierra de Orr y a las gentes y los espíritus que la habitan. Descubre historias desconocidas y forja vínculos duraderos con otros jugadores a medida que exploras una frontera mágica rebosante de aventuras con total fluidez”, dice su descripción en Steam.

El título llegará en fase Beta el próximo año

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura del Summer Game Fest 2026.

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