El Summer Game Fest 2026 dio espacio a las nuevas franquicias y a los estudios que iniciaron recientemente su camino en la industria. En el evento, conocimos HAEX, un shooter cooperativo desarrollado por Dead Astronauts, compañía fundada en 2024 por veteranos de Massive Entertainment, Ubisoft y Epic Games

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HAEX quiere innovar en el terreno de los shooters de mundo abierto

El próximo juego de Dead Astronauts es un juego que mezcla acción, aventura y supervivencia por partes iguales. Llevará a los jugadores a un misterioso mundo abierto que deberán descubrir por sí mismos sin muchas pistas de hacia dónde ir.

Tobias Nyman, director creativo y cofundador de Dead Astronauts, aseguró que todo el equipo ha trabajado dedicadamente para ofrecer una experiencia única y diferente, donde amenazas alienígenas y una misteriosa niebla los pondrá en riesgo constante.

HAEX es un juego multijugador donde la atmósfera envolvente será uno de los protagonistas. La misión de los jugadores es rastrear a los miembros desaparecidos de una expedición científica. Se podrá disfrutar en solitario o en compañía de otras 3 personas.

“Una anomalía ha aparecido en el norte subártico, y como parte de una expedición enviada para investigarla, los jugadores deberán descubrir no solo la causa de la anomalía, sino también por qué falta parte de la expedición. Ambientado en un páramo inhóspito, criaturas y máquinas alienígenas emergen de la niebla, y los elementos son tan letales como ellas”, dice su descripción. Abajo está su primer trailer:

¿Cuándo debutará el shooter cooperativo?

Los interesados en esta propuesta deben saber 2 cosas: HAEX está en desarrollo para PC, así que se podrá disfrutar tanto en Steam como en la Epic Games Store. Sin embargo, aún quedan varios meses por delante para poder conocer a profundidad su propuesta.

HAEX está programado para 2027, aunque por ahora no hay una fecha exacta. Sus desarrolladores prometieron que en los próximos meses revelarán más gameplay y detalles sobre la historia del shooter.

El título de supervivencia tendrá elementos de ciencia ficción

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura del Summer Game Fest 2026.

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