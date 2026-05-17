Los fans de los shooters tácticos ya tienen una nueva cita marcada en el calendario. Team17 y Expression Games confirmaron que Hell Let Loose: Vietnam llegará el 18 de junio a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

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El anuncio llegó acompañado de un nuevo trailer que deja claro que esta entrega quiere ofrecer una experiencia mucho más intensa y caótica. La propuesta mantiene las enormes batallas de 50 contra 50 que hicieron popular a la franquicia, pero ahora traslada la acción a los peligrosos escenarios de la Guerra de Vietnam. El estudio también confirmó una beta abierta gratuita para PC que estará disponible del 29 de mayo al 1 de junio a través de Steam.

La jungla será tan peligrosa como los enemigos

El nuevo avance muestra varios elementos que buscan aumentar la tensión durante las partidas. Entre ellos destacan los efectos de luz que dificultan la visión, helicópteros sobrevolando el mapa y enormes enfrentamientos en medio de la vegetación.

Según sus responsables, el juego ofrecerá 6 nuevos mapas inspirados en Vietnam. Habrá selvas densas, deltas llenos de agua y zonas abiertas que cambiarán por completo la estrategia de combate.

Uno de los elementos más llamativos será el uso de helicópteros totalmente funcionales. Los jugadores podrán utilizarlos para transportar tropas, entregar suministros y dar apoyo aéreo durante las batallas. Además, habrá embarcaciones militares controlables, incluyendo el famoso bote patrulla PBR utilizado por las fuerzas estadounidenses durante el conflicto.

Aquí puedes ver el trailer:

Los túneles cambiarán las estrategias de combate

Otro detalle importante será la inclusión de túneles construidos por las fuerzas norvietnamitas. Estas rutas permitirán moverse por el mapa sin ser detectado y lanzar ataques sorpresa. El equipo asegura que dominar estas mecánicas será fundamental para sobrevivir en las partidas. Como en entregas anteriores, la cooperación entre escuadrones seguirá siendo la clave para conseguir la victoria.

Por ahora, Hell Let Loose: Vietnam apunta a convertirse en uno de los shooters militares más ambiciosos del año gracias a su enfoque táctico y sus enormes enfrentamientos multijugador.

¿Piensas probar la beta abierta de Hell Let Loose: Vietnam? ¿Te gustan los shooters tácticos con batallas masivas? Cuéntanos en los comentarios.

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