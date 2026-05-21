Assassin’s Creed IV: Black Flag es fácilmente una de las entregas favoritas de los fanáticos de la franquicia y los juegos de aventuras piratas en general. Por eso, el anuncio oficial del remake generó mucho entusiasmo, pero también dudas. Y es que, ¿cómo es posible mejorar un juego que, ante los ojos de muchos jugadores, es perfecto?

Gracias a una amable invitación de Ubisoft LATAM, en Level Up tuvimos la oportunidad de viajar hasta San Francisco para jugar varias horas una versión preliminar de esta reinterpretación del clásico de 2013. También pudimos conocer a Matt Ryan, el actor de Edward Kenway, y charlar cara a cara con los desarrolladores a cargo del proyecto.

Así pues, tuvimos una plática muy enriquecedora con Paul Fu, director creativo de Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Durante esta conversación, aprendimos más sobre por qué se optó por eliminar el DLC, cuáles fueron los aspectos más divertidos (y difíciles) de actualizar en el remake y mucho más.

También vale la pena señalar que pueden leer nuestra entrevista completa con Richard Knight, director del juego, si visitan esta página.

Video relacionado: La historia detrás de Assassin’s Creed

El reto de volver más de una década después

Paul Fu tiene una trayectoria de más de 23 años en la industria de los videojuegos, así que resulta evidente que está lejos de ser un novato; de hecho, se unió a Ubisoft en 2009 y participó en el desarrollo del Assassin’s Creed IV: Black Flag original.

Cuando el veterano trabajó por primera vez en los demos de este juego hace más de una década, era difícil imaginar que la aventura de Edward Kenway se convertiría en una de las preferidas de los jugadores. Con esto en mente, lo primero que quisimos saber fue si el entusiasmo de la comunidad impuso algún tipo de presión sobre el equipo de producción.

Por otra parte, nuestra curiosidad nos llevó a preguntar cómo influyó las sesiones de prueba en el desarrollo y si, en algún punto de la producción, se consideró la controversial idea de convertir a Assassin’s Creed Black Flag Resynced en una experiencia RPG más en la línea de Origins y Odyssey.

Noticias Ubisoft enterró un tesoro real con $500,000 USD y los regalará a un fan de Assassin’s Creed que resuelva este misterio El estudio formó una alianza muy especial para promocionar Assassin's Creed Black Flag Resynced VER

Level Up: ¿sintieron mucha presión al regresar para trabajar en este remake al saber que el título original fue tan importante y querido?

Paul Fu:

“Sí, absolutamente. Hubo mucha presión desde el principio. Tuvimos que descubrir qué queríamos hacer para expandir el juego, y también ponernos en la mente de Jean [Guesdon] y Darby [McDevitt]. Yo los conocía bastante bien, así que muchas veces podía imaginar qué pensarían

Intenté ponerme en su lugar y pensar: ‘si ellos fueran quienes hicieran este remake, ¿qué añadirían?, ¿qué cambiarían?’. Reflexioné mucho sobre eso. Lo trabajamos desde la fase conceptual del proyecto. Pero sí, definitivamente hubo mucha presión”.

Level Up: durante la presentación oficial, el equipo comentó que trabajaron muy de cerca con fans muy fieles. Me preguntaba si podrías compartir más detalles sobre este proceso de colaborar con la comunidad. Y también, ¿hubo algún momento en el que tuvieron que cambiar o eliminar algo porque a los fanáticos no les gustó?

Paul Fu:

“Sí, hubo bastantes casos, aunque intentaré recordar tantos como pueda. Organizamos varios talleres con la comunidad; creo que fueron 3 en total. Invitamos a varios fans que participaron en el proceso y que, honestamente, ahora casi considero amigos.

Ellos nos ayudaron mucho con temas como el parkour. También nos dieron muchos comentarios sobre el sigilo y el combate. Una de las cosas que pidieron fue contenido adicional… y hablamos muchísimo sobre el parkour.

Incluso hicimos una especie de revisión enfocada en los rostros de los personajes. Analizamos las caras de Edward, Anne Bonny, Stede, Blackbeard y otros personajes principales. Queríamos asegurarnos de que conservaran la apariencia que los jugadores recuerdan del juego original, porque recrear exactamente el mismo estilo fue complicado debido a que el motor gráfico cambió muchísimo.

En la versión original de Black Flag no teníamos iluminación basada en físicas, mientras que ahora el motor sí utiliza ese sistema. Eso afecta pequeños detalles, como las sombras en los ojos y la apariencia general del rostro de Edward. Así que, cuando ves su cara ahora, puede que al principio no se sienta exactamente igual a como la recuerdas.

Pero sí, revisamos muchos de esos aspectos junto con los fans”.

Level Up: En la misma línea, creo que muchos fans, especialmente los más nuevos, sólo conocen la faceta RPG de la franquicia, como Assassin’s Creed Origins u Odyssey. Con eso en mente, ¿en algún momento consideraron convertir este remake en una experiencia RPG completa durante las primeras etapas del desarrollo?

Paul Fu:

“No. Para nada. De hecho, cuando surgieron los rumores y filtraciones que aseguraban que el juego sería un RPG, nosotros sólo nos reíamos por detrás porque eso nunca fue cierto desde el principio. Black Flag es, en esencia, una aventura de acción centrada en la narrativa. Hubiera sido muy difícil convertirlo en un RPG, y creemos que habría sido una decisión totalmente equivocada”.

La historia de Edward Kenway resurge en Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Una de las grandes novedades de este relanzamiento de la cuarta entrega principal de la franquicia de Ubisoft es el nuevo contenido narrativo que promete expandir la historia original, pero sin modificarla demasiado. En particular, el remake añadirá nuevos oficiales que tendrán sus historias propias y otros eventos adicionales que indagarán en personajes clásicos.

Pero claro, ¿cómo fue para el equipo revisitar la historia de Edward Kenway más de una década después? De igual forma, ¿por qué el equipo decidió prescindir del DLC de la entrega original y el componente multijugador? Le hicimos estas y otras preguntas a Paul Fu durante nuestra entrevista.

Level Up: creo que una de las decisiones más ‘controversiales’ fue eliminar el multijugador y el contenido DLC del remake. Entonces, ¿por qué decidieron dejar fuera ese contenido secundario y enfocarse únicamente en la campaña principal y la historia de Edward?

Paul Fu:

“Hay muchas razones detrás de esa decisión, así que vale la pena profundizar un poco más. Desde el primer año supimos que rehacer Black Flag sería probablemente uno de los Assassin’s Creed más difíciles de recrear, principalmente porque el motor moderno ya no cuenta con muchos de los sistemas que tenía el juego original.

Por ejemplo, el nuevo motor no tiene combate naval completo ni exploración submarina. Hay muchísimas cosas que simplemente ya no existen. Para darte una idea: si recuerdas el demo de E3 de 2013, la misión de Blackbeard estaba llena de eventos script que ocurrían constantemente. Cada minuto pasaban entre 5 y 10 cosas al mismo tiempo: piratas hablando, morteros cayendo, movimientos de cámara, explosiones.

Todo eso ya no existe en el motor actual. Incluso detalles como que un barco pase cerca y puedas hacer parkour sobre él o aterrizar en una embarcación en movimiento… esa tecnología simplemente ya no está disponible.

Así que desde el inicio supimos que todos esos retos iban a consumir muchísimo tiempo y recursos. Por eso decidimos enfocarnos en lo más importante y elegir cuidadosamente nuestras prioridades. Y justamente por eso tomamos la decisión de concentrarnos en la historia principal”.

Level Up: una de las mayores sorpresas de este remake es que expande la historia de Edward, lo cual es muy emocionante. Creo que entusiasma mucho porque Edward fácilmente es uno de los mejores personajes de toda la franquicia. Entonces, ¿cómo fue regresar a este personaje icónico más de 10 años después?

Paul Fu:

“Ha sido increíble. Cuando trabajé en Black Flag originalmente, ayudé al equipo de Montreal con el primer demo del mundo abierto, donde intentábamos que el océano se sintiera completamente fluido y sin interrupciones. También participé en el demo de E3, trabajé un poco en los fuertes, los barcos legendarios y en algunas otras misiones, como Charleston.

Así que poder revisitar todo esto ahora como director es un enorme privilegio para mí. Además, me trajo muchísimos buenos recuerdos de trabajar junto al equipo de Singapore y el de Montreal”.

Los desafíos de expandir una de las mejores entregas de la serie

Más allá del nuevo contenido narrativo, el remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag va más allá y reinterpreta los pilares centrales de la experiencia: el sigilo, las batallas navales y los combates cuerpo a cuerpo. Asumimos que fue una tarea titánica, pero igualmente entretenida. Así pues, le preguntamos a Paul Fu cuál fue el aspecto más divertido y desafiante de actualizar para esta nueva versión.

Level Up: Ya jugué unas cuantas horas [de Black Flag Resynced], y debo decir que el juego es increíble. De verdad, es muy divertido: se sienta familiar y diferente al mismo tiempo, y eso me gustó mucho. Así que quería preguntar: ¿qué elemento del remake fue el más divertido de revisitar? ¿Cuál fue el más desafiante?

Paul Fu:

“Uno de los sistemas que resultó más desafiante, pero también más divertido para mí personalmente fue el combate. Soy un gran fan de los juegos de pelea, así que tener la oportunidad de trabajar en este sistema durante los últimos años fue un enorme privilegio.

Además, Ubisoft Singapore no es precisamente conocido por desarrollar sistemas de combate cuerpo a cuerpo complejos, así que esta fue nuestra primera vez en trabajar en algo tan elaborado. Estoy muy orgulloso del resultado; sinceramente, creo que logramos un sistema bastante bueno.

La parte naval fue más sencilla para nosotros porque ya teníamos experiencia en ese apartado, así que añadir nuevas mecánicas secundarias no representó un reto tan grande.

Por otro lado, trabajar en la historia fue algo que disfruté muchísimo. No cambiamos la trama original, pero sí la expandimos bastante. Fácilmente añadimos horas de nuevas misiones. Y realmente disfruté explorar las nuevas historias de los oficiales y el nuevo capítulo titulado A World Without Gold. Fue increíble poder regresar a estos personajes y expandir sus arcos narrativos”.

Level Up: Assassin’s Creed IV es fácilmente uno de los juegos más queridos y populares de la franquicia en todo el mundo, y también tiene una enorme popularidad en México y Latinoamérica. ¿Tienes algún mensaje para los fans mexicanos y latinoamericanos ahora que el juego ya es oficial?

Paul Fu:

“Claro. Bueno, yo soy de Singapur, y creo que una de las cosas que compartimos es el clima. Tenemos el mismo calor (risas). Además, me encanta la comida mexicana.

Y lo único que puedo decir es que realmente espero que la gente en Latinoamérica disfrute Black Flag tanto como nosotros disfrutamos desarrollarlo. También espero de verdad que hayamos logrado capturar esta etapa del Caribe de la forma más auténtica posible, y espero que todos la pasen muy bien con el juego”.

(Fin de la entrevista).

Entrevista de Paul Fu por Ulises Contreras para Level up

Agradecemos una vez más a Ubisoft LATAM por la invitación al evento y por hacer posible esta entrevista.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced estará disponible el próximo 9 de julio de 2026 para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC (vía Steam, Epic Games Store y Ubisoft Store). Podrán leer más información sobre él si visitan esta página.

Video relacionado: Juegos de Assassin’s Creed - Del Peor al Mejor