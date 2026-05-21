Resident Evil es una de las franquicias de videojuegos con más adaptaciones al cine y a la televisión. Pese a ello, ninguna de las producciones ha capturado la esencia real de la IP de Capcom ni ha cumplido con las expectativas de sus millones de fans.

Zach Cregger, director de la próxima película de Resident Evil, cree saber por qué las anteriores adaptaciones se han quedado a medio camino. También está convencido de que su cinta será diferente, pues logra capturar aquello que más le gusta y hace tan especial a los títulos de Capcom.

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¿Por qué la próxima película de Resident Evil será única y diferente?

La película de Zach Cregger promete capturar la esencia de Resident Evil, pero alejado de sus personajes más icónicos. La cinta narrará una historia paralela a Resident Evil 2, una de las entregas favoritas del cineasta.

Noticias Director de Resident Evil se adelanta a las críticas negativas y explica por qué no adaptará la historia de Leon S. Kennedy en la película: “los juegos ya lo hacen muy bien” El reconocido cineasta Zach Cregger enfatiza que la película live-action de Capcom estará llena de easter eggs y referencias a los juegos VER

Bryan, personaje principal interpretado por Austin Abrams, vivirá una auténtica pesadilla en Raccoon City. Será testigo del inicio del brote zombie provocado por el letal Virus T, así que experimentará sus horrores de primera mano.

La cinta de Cregger capturará la esencia de Resident Evil por un simple motivo: se enfocará en el terror más que en la acción. El cineasta explicó que la saga es un referente del survival horror, donde la acción debe quedar en segundo plano, pues el horror es el protagonista.

Desde su perspectiva, lo mejor de la saga es “esa abrumadora sensación de pavor” que transmiten los juegos de Capcom. Por ello, se esforzó en capturar la tensión de la franquicia y su horror en su máximo esplendor.

Zach Cregger confía en su visión de la franquicia

“Horror, no acción. Lo que me encanta de los survival horror, y sobre todo de Resident Evil, es esa abrumadora sensación de pavor, como si pensara: tengo que bajar por este largo y oscuro pasadizo. Tengo 2 cartuchos de escopeta. Sé que me espera un montón de cosas horribles ahí dentro, pero tengo que ir”.

¿Por qué el protagonista de la película no será un héroe de la saga?

Zach Cregger decidió alejarse de los protagonistas clásicos de la franquicia por una decisión creativa. Anteriormente, explicó que los juegos hacen un excelente trabajo al narrar las historias de personajes como Leon S. Kennedy, pero hay otro motivo para hacer de un mensajero médico el protagonista de su cinta.

El cineasta ha pasado decenas de horas disfrutando los juegos de Resident Evil. Por ello, decidió hacer su película desde la perspectiva de una persona común y corriente. De esta forma, puede retratar los horrores del brote como si él mismo hubiera entrado a un juego de la saga.

“Tuve esta idea para una historia ambientada en el mundo de Resident Evil, pero es algo así como yo, como si me hubieran metido en un juego de Resident Evil. Soy pésimo con las armas. No sabría cómo funcionan. Fallaría el 99% de mis disparos. ¡Maldita sea!”.

Una adaptación que apostará por el horror que experimenta una persona común y corriente

La película se estrenará el próximo 18 de septiembre en los cines de todo el mundo. Además de Austin Abrams, su reparto también incluye a Kali Reis y Paul Walter Houser.

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